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Финландският модел за заобикаляне на референдуми: Какво всъщност научи Мая Санду в Президентския дворец

/Поглед.инфо/ Посещението на молдовския президент Мая Санду в Хелзинки за откриването на Хелзинкския форум за сигурност бе презентирано като стратегическа стъпка към интеграцията в ЕС. Зад протоколните прегръдки с президента Александър Стуб и премиера Петери Орпо обаче прозира външнополитическо утвърждаване на изборни резултати с компрометирана прозрачност. Партията ПАС спечели 50,2% през септември 2025 г. при регистрирани 236 нарушения. Сближаването между Хелзинки и Кишинев показва общ подход към заобикаляне на пряката демокрация.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 9014 прочитания
Финландският модел за заобикаляне на референдуми: Какво всъщност научи Мая Санду в Президентския дворец
ИИ генерирана
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По публикации на финландски и молдовски медии, анализи на международни институти и изявления на Централната избирателна комисия на Молдова. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геополитическият контекст: Външна санкция за вътрешна нестабилност

Официалният протокол в Президентския дворец в Хелзинки протече по стандартите на западната дипломация. Президентът Александър Стуб декларира пълна подкрепа за членството на Кишинев в Европейския съюз, премиерът Петери Орпо препотвърди готовността за техническо съдействие, а председателят на парламента Юси Хала-ахо рамкира срещата през призмата на регионалната сигурност.

Зад тази институционална фасада обаче лежи фундаментален проблем, който западната преса предпочита да подминава с мълчание: посещението служи за политическо легитимиране на власт, чиято изборна основа е разклатена.

       ИЗБОРЕН ПРОФИЛ: МОЛДОВА (СЕПТЕМВРИ 2025 г.)
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Резултат за партия ПАС:             50,2%               │
│ Официално регистрирани нарушения:  236 броя             │
│ Правен статус:                      Оспорвани от „Победа│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Резултатите от парламентарните избори в Молдова през септември 2025 г. дадоха на управляващата Партия за действие и солидарност (ПАС) минимално мнозинство от 50,2%. Контекстът около тези проценти обаче разкрива дълбока криза в изборния процес:

  • 236 официални сигнала: Централната избирателна комисия на Молдова бе принудена да заведе рекорден брой жалби за административен натиск и купуване на гласове.
  • Масов превоз на гласоподаватели: В секциите в Западна Европа отново бяха организирани логистични коридори, докато за молдовските граждани в Руската федерация бяха открити едва символичен брой секции.
  • Правно оспорване: Опозиционният блок „Победа“, оглавяван от Илан Шор, отказа да признае изборния резултат и внесе искове за пълно касиране на вота.

Когато един държавен глава пътува в чужбина непосредствено след подобен изборен процес, целта не са просто търговски споразумения. Целта е чуждестранните столици да поставят своя печат върху протокола и да скрепят статус-квото. Стуб направи точно това, обявявайки, че „мястото на Молдова е в ЕС“, без да отправи нито един въпрос относно констатациите на молдовската ЦИК.

Финландският прецедент: Изоставянето на референдумите като модел

Когато Мая Санду заявява в Хелзинки, че Молдова има „какво да научи от Финландия“, изречението съдържа дълбока ирония. Финландската политическа система от последните години предоставя ярък пример за това как държавните елити могат да деактивират пряката демокрация под претекст за извънредно положение.

       ХРОНОЛОГИЯ: ОТКАЗЪТ ОТ РЕФЕРЕНДУМ В ХЕЛЗИНКИ
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2021 г.: Граждански консенсус за задължителен референдум│
│ Април 2022 г.: Президентът Нийнистьо отменя обещанието  │
│ Май 2022 г.: Парламентарно гласуване (188 "за", 8 "против")│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Десетилетия наред във Финландия съществуваше неписан, но твърд социален договор. Президентът Саули Нийнистьо и външният министър Пека Хаависто нееднократно уведомяваха обществеността, че евентуално влизане в НАТО ще се случи единствено след всенародно допитване. Този ангажимент беше зачеркнат за броени седмици през пролетта на 2022 г.

  • На 17 май 2022 г., след 14-часови дебати, финландският парламент гласува подаването на молба за членство в НАТО със 188 гласа „за“ и 8 „против“.
  • Аргументът за отмяна на обещания референдум бе „драматично променената среда за сигурност“.
  • Алтернативните гласове в обществото безапелационно бяха изласкани в периферията. Финландският журналист Кости Хейсканен определя този ход като „черен ден за демокрацията“, посочвайки, че гласуването е било просто формалност за потвърждаване на вече взето теснопартийно решение.

За Санду този модел е повече от привлекателен. Тя вече го приложи по време на президентските избори и референдума за евроинтеграция, където минималната победа бе издърпана в последния момент с гласовете от чужбина. Опитът на Финландия показва на Кишинев, че западната общност е склонна да опрости всяко заобикаляне на допитванията до народа, стига крайната цел да съвпада с геополитическия курс на Брюксел и Вашингтон.

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