Пекин отново призова Токио да накаже строго военния, който нахлу в китайското посолство

/Поглед.инфо/ Коментирайки съобщението, че на 1 октомври Окръжният съд в Токио проведе първото публично съдебно заседание по делото срещу Акихиро Мурата, който незаконно е нахлул в китайското посолство в страната, говорителката на МВнР на Китай Мао Нин заяви на днешната редовна пресконференция, че нахлуването с нож в китайското посолство от действащ офицер на японските сили за самоотбрана, който е отправял заплахи за насилие към китайски дипломати, е безпрецедентен и тежък инцидент в международното общество.

То представлява сериозно нарушение на „Виенската конвенция за дипломатическите отношения“, сериозно застрашава личната безопасност на китайските дипломати и сигурността на дипломатическите сгради и разкрива редица дълбоко вкоренени проблеми, като разгула на десните сили в Япония и липсата на контрол и възпитание сред членовете на силите за самоотбраната, посочи Мао Нин.

„Дали японската страна ще се справи сериозно със случая в съответствие със закона е тест за това дали японското правителство може да изпълни ефективно задълженията си по международното право и засяга националния престиж и международния имидж на страната. Ние отново призоваваме японската страна да накаже строго извършителя, за да послужи за пример“, добави още говорителката.