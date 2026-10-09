Яков Кедми: Путин изправи Русия от гроба, а западните лидери погребват собствените си държави!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо Владимир Путин се превърна в политически противник, когото Западът не успява да пречупи? Защо западните общества все по-често издигат лидери, които бързо губят доверието на собствените си избиратели? В първата част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпросите за историческата роля на Путин, деградацията на западните политически елити и бъдещето на руско-американските отношения. Кедми прави безпощадно сравнение между Москва и западните столици и защитава тезата, че Русия може да оцелее единствено като велика държава. Разговор за властта, държавността и историческото бъдеще.