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Яков Кедми: Путин изправи Русия от гроба, а западните лидери погребват собствените си държави!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо Владимир Путин се превърна в политически противник, когото Западът не успява да пречупи? Защо западните общества все по-често издигат лидери, които бързо губят доверието на собствените си избиратели? В първата част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпросите за историческата роля на Путин, деградацията на западните политически елити и бъдещето на руско-американските отношения. Кедми прави безпощадно сравнение между Москва и западните столици и защитава тезата, че Русия може да оцелее единствено като велика държава. Разговор за властта, държавността и историческото бъдеще.
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