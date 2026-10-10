Илюзията „Мъск“: Четиринадесетият опит на Starship завърши в океански пламъци

/Поглед.инфо/ Поредният опит за пълноценно изпитание на ракетната система Starship на SpaceX отново повдигна сериозни въпроси относно фундаменталните конструктивни концепции, заложени от екипа на Илон Мъск. Въпреки че спътниковият товар Starlink V3 беше изведен в околоземна орбита, критичните аномалии в задвижващата система Raptor 3, съкращаването на мисията от 10 на 3 часа и последвалата детонация при водното кацане в Тихия океан показват, че преминаването към новата модификация V3 не е решило натрупаните структурни проблеми.

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Финансовата архитектура и инженерният дефицит зад проекта

Официалната реторика около 14-ия тестов полет на комплекса Starship V3 за пореден път се опитва да превърне деструктивния край на апарата в планиран елемент от изпитателния цикъл. По данни от излъчването на SpaceX, изстрелването от космодрума в Брока Чика, Тексас, реализирано на 28 септември 2026 г., е довело до извеждане на 26 комуникационни спътника Starlink V3 на височина 269–275 км. Зад този търговски успех обаче се крият редица телеметрични отклонения, които системно се повтарят при последните модификации на втора и трета версия.

Финансовите разкрития, съпътстващи излизането на компанията на борсата Nasdaq през юни 2026 г., за първи път поставиха проекта под независим одит. Анализатори от ранга на Уил Локет отбелязват в свои разследвания, че разходната част по поддръжката и непрекъснатото преработване на Super Heavy и Starship застрашава икономическата устойчивост на цялата корпорация. В публичните си документи преди първичното публично предлагане SpaceX беше принудена да разкрие реалните параметри на капиталоемкост — данни, които подхранват скептицизма относно икономическата възвращаемост на мегаракетата.

Хронология на отклоненията: От фазата на издигане до Тихия океан

Проблемите по време на 14-ия тест започнаха още в първите минути след стартовия импулс. Според официалната информация, един от 33-те двигателя Raptor 3 на първата степен (Booster 21) се е изключил преждевременно. Автоматизираната система за управление успя да компенсира загубата на тяга чрез преразпределение на натоварването върху останалите агрегати, но при последвалото спускане на ускорителя в Мексиканския залив бе регистрирано необичайно изключване на още два двигателя.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА 14-ИЯ ТЕСТОВ ПОЛЕТ НА STARSHIP V3 (28 СЕПТЕМВРИ 2026) | +-----------------------------------------------------------------------+ | 15:48 МСК -- Старт от Starbase, Брока Чика (Booster 21 + Ship 41) | | 15:49 МСК -- Преждевременно изключване на 1 двигател Raptor 3 | | 15:51 МСК -- Горещо разделяне на етапите (Hot-staging) | | 15:56 МСК -- Кацане на Booster 21 в Мекс. залив (2 двигателя угасват)| | 16:00 МСК -- Неизправност в основен двигател на Ship 41 | | 16:05 МСК -- Коррекция на траекторията и излизане на 269-275 км | | 16:20 МСК -- Развръщане на 26 спътника Starlink V3 | | 18:40 МСК -- Извънредна маневра за деорбитация (съкращение от 10 ч.) | | 18:57 МСК -- Кацане в Тихия океан, преобръщане и детонация | +-----------------------------------------------------------------------+

Нарушенията не подминаха и втория етап — космическия кораб Ship 41. Отпадането на един от трите атмосферни двигателя Raptor по време на издигането подтикна дисера на SpaceX Дан Хуот първоначално да обяви отказ от извеждане в орбита. Макар инженерите впоследствие да рестартираха останалите задвижващи блокове и да постигнаха планираната перигейна височина, Централата за управление на мисията взе решение за радикално съкращаване на престоя в космоса. Вместо предвидените 6 обиколки (около 10 часа), апаратът бе насочен към деорбитация още на третия час.

Вибрационният проблем и архитектурният избор на 33 двигателя

Фундаменталното предизвикателство пред конструкторите на SpaceX остава липсата на единен, свръхмощен ракетен двигател от класа на историческия F-1 (използван в Saturn V) или съвременните тежки моноблокове. За да се постигне товароподемност от над 100 тона за ниска околоземна орбита, инженерите са принудени да групират 33 броя Raptor 3 в долната част на ракетата-носител.

Тази конфигурация генерира екстремни акустични и резонансни натоварвания. По оценки на независими технически експерти, високочестотните вибрации по време на работа на максимален режим оказват критично въздействие върху горивопроводите, клапанните групи и окачването на двигателните блокове. Нито преходът към Block 2, нито въвеждането на V3 с по-укрепен корпус успяват напълно да изолират тези микроразрушения, което обяснява честите спонтанни угасвания на горивни камери.