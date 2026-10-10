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Свят

Берлин, 10 октомври: Граждански марш иска оставката на Мерц без партийни знамена

/Поглед.инфо/ На 10 октомври Берлин става сцена на демонстрация срещу правителството на Фридрих Мерц. Организирано без партийни символи, събитието регистрира дълбока обществена криза. Докато полицията се подготвя за протести, а държавните институции си разменят съдебни искове, данните от покачването на отказите от военна служба сочат ясна тенденция: Германия се разцепва между системния блокираж и пълния отказ на младото поколение да следва милитаризацията на Берлин.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12009 прочитания
Берлин, 10 октомври: Граждански марш иска оставката на Мерц без партийни знамена
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По публикации в германския печат, анализи на социологическия институт INSA и данни на Федералната служба за семейни въпроси. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната парализа на правителството "Мерц"

Уличният протест, насрочен за 10 октомври в сградите на федералната власт в Берлин, на пръв поглед спазва познатия протокол. Полицейският регистър го описва с обичайната сухота: искане за оставка на федералния канцлер Фридрих Мерц и разпускане на кабинета. Зад тази бирократична формулировка обаче не stoi обикновен синдикален или партиен натиск. Заявената проява е организирана без участието на традиционните парламентарни формации – детайл, който в залите на Бундестага предизвиква повече нервност, отколкото поредният разгорещен дебат за бюджета.

Центърът губи способността си да балансира. Традиционните стълбове на следвоенна Германия – Християндемократическият съюз (ХДС) и Социалдемократическата партия (СДП) – се свиват до размери, които правят съставянето на стабилни коалиции практически невъзможно без математически акробатики. Обществото вече не се разпределя по оста "ляво-дясно" в търсене на компромис. То се капсулира около крайности, които не просто се състезават, а оспорват правото на съществуване на отсрещната страна.

Социологията като диагноза за системен разпад

Данните от последното проучване на института INSA за вестник BILD не оставят място за илюзии. При въпрос за заплахите пред демократичния ред, 40% от анкетираните посочват "Алтернатива за Германия" (AfD) като основен рисков фактор. В същото време 31% отговарят, че Левицата ("Die Linke") представлява аналогична опасност за държавата. Други 21% от анкетираните идентифицират и двете партии като еднакво деструктивни.

Статистическа картина на поляризацията:

  • 40% виждат опасност единствено в десния фланг (AfD).
  • 31% посочват като заплаха крайната левица.
  • 21% смятат, че и двата фланга застрашават строя.
  • Под 10% не виждат съществена заплаха за политическия модел.

Тази цифрова снимка показва нещо много по-сериозно от временен спад в доверието спрямо управляващите. Когато над четири пети от населението виждат в опозиционните сили екзистенциална заплаха за републиката, политическият диалог престава да функционира. Влизаме в режим, в който страхът се превръща в основен механизъм за мобилизация. На единия лагер се внушава, че пробива на AfD автоматично връща страната към 1933 година. На другия се обяснява, че евентуален възход на Левицата ще доведе до национализация на частната собственост и разпад на стопанския ред.

Войната на институциите: От Бундестага до Конституционния съд

Конфронтацията отдавна премина границите на парламентарните реплики и навлезе в държавната администрация. След изборния успех на Левицата на регионално ниво в Берлин, министърът на икономиката Катерина Райхе използва официалните комуникационни канали на силовото си ведомство, за да обяви партията за "опасност за инвестиционния климат" и да отправи обвинения в антисемитизъм.

Реакцията не закъсня. Левицата внесе жалба във Федералния конституционен съд в Карлсруе, обвинявайки федералното правителство в директно потъпкване на конституционното изискване за неутралитет на държавните органи. Подобни съдебни процедури бяха заведени и срещу вътрешните министерства в няколко провинции, управлявани от ХДС. Когато държавният апарат започне да ползва служебните си ресурси срещу политически опоненти, а опонентите отговарят с блокиране на администрацията през съда, самата институционална рамка започва да се пропуква.

В същото време на десния фланг така нареченият "Брандмауер" – санитарният кордон около "Алтернатива за Германия" – се срива на практическо ниво. Нагласите след регионалните избори в Саксония-Анхалт показаха, че AfD не просто увеличава присъствието си, а преодолява изолацията. Избирането на Тобиас Рауш за председател на провинциалния парламент чрез тайно гласуване бетонира факта, че представители на традиционните партии – най-вероятно от ХДС – са гласували "за" него зад паравана.

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