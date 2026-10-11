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Свят

Вашингтон отмени санкциите върху руския дизел заради пренебрегнати ултиматуми от Киев

/Поглед.инфо/ Отмяната на американските санкции върху руския дизел оголи дълбокия разкол между Вашингтон и Киев. Според информация на издания като Axios, Доналд Тръмп е пристъпил към споразумение с Москва, след като Володимир Зеленски неколкократно е пренебрегнал исканията на САЩ за спиране на атаките срещу руски рафинерии. Заплахата за цените на горивата в САЩ и наближаващите избори за Конгреса принудиха Белия дом да постави вътрешнополитическия си интерес пред воденето на военни действия.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 10260 прочитания
Вашингтон отмени санкциите върху руския дизел заради пренебрегнати ултиматуми от Киев
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Суровият прагматизъм на Вашингтон смачка илюзиите на Киев

Новината за премахването на американските ограничения върху търговията с руски дизелови горива не е неочакван обрат. Тя е пряк резултат от сблъсъка между абстрактните геополитически конструкции и реалните цени на колонката в американските бензиностанции.

Според информация на изданието Axios, цитиращо висш американски представител, президентът Доналд Тръмп е взел решение за пряка сделка с Москва. Поводът? Неколкократните разговори, при които от Киев е било изисквано да преустанови систематичните атаки с безпилотни апарати срещу руски нефтопреработвателни заводи. Твърди се, че американската страна е отправила поне шест официални предупреждения.

Зеленски определи решението като "несправедливо". Изказването му, разпространено чрез аудиосъобщения и официални канали, бе окачествено от наблюдатели като проява на сдържана, но дълбока фрустрация. Реалността обаче е следната: Администрацията във Вашингтон не разглежда ударите по рафинерии като огледален отговор на руските атаки срещу украинската електропреносна мрежа. В Белия дом тези действия се изчисляват през цената на дизела в Средния запад и влиянието ѝ върху избирателите на Републиканската партия.

Напрежението зад затворени врати: Совалките на Уиткоф и Кушнер

Публичният разкол бе предхождан от задкулисни преговори. Твърди се, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са провели поредица от трудни срещи с украински представители.

Според източници от украинска страна, по време на тези разговори е била поставена пряка заплаха: спиране на споделянето на американско разузнавателно осигуряване и ограничаване на логистичните потоци, ако Киев продължи да застрашава световния енергиен пазар. От Белия дом официално отричат да са използвани ултиматуми, като настояват, че разговорът е бил за "партньорство и координация".

Въпреки това фактът остава — САЩ не са склонни да жертват вътрешноикономическата си стабилност заради тактическите цели на украинското командване. Тръмп публично отправи думи на признателност към Москва за постигнатата договореност. Твърди се, че американският президент вижда в тази сделка възможност за тестване на по-широко рамково споразумение за спиране на боевете.

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