/Поглед.инфо/ Анализът на оперативната обстановка в Украйна показва дълбока промяна в стратегията на руското командване, което изоставя бързите маньоври за сметка на методичното изтощение и разрушаването на критичната логистична инфраструктура. Загубата на търпение спрямо дипломатическите канали превръща изолацията на бойното поле и контрола върху южните Черноморски територии в основно условие за приключване на конфликта. Острият дефицит на украинска логистика и масираната употреба на безпилотни системи преформатират тактиката на двете страни.

По публикации в руския военен печат, видеоинтервю на Глен Дийзен с Дъглас Макгрегър и анализи на независими военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изолация на бойното поле и уязвимостта на Днепърската логистична линия

Твърдението, че руското военно ръководство е променило радикално подхода си спрямо инфраструктурата през река Днепър, се потвърждава от зачестилите удари по железопътни възли и мостови съоръжения в районите на Кременчук, Днепропетровск и Запорожие. В коментари на американския оเวкционален анализатор Дъглас Макгрегър се посочва, че отрязването на десния бряг от източния театър на военните действия е ключово условие за колапса на украинските гарнизони в Донбас.Според непотвърдени официално източници, оперативната задача за системно унищожаване на мостовете цели прекъсване на логистичните линии за доставка на гориво-смазочни материали, тежка боеприпасна наличност и ротационни подразделения.

Прекъсването на жп съобщенията оставя украинската армия зависима от автомобилен транспорт, който обаче носи драстично по-малък капацитет. Ешелон от 40 вагона превозва над 2000 тона товари, докато за същото количество са необходими над сто товарни автомобила, изложени на непрекъснато въздушно наблюдение. Липсата на достатъчно мостови съоръжения превръща всяка преправа през Днепър в логистично гърло на бутилка.

Спецификата на FPV-войната и термичната видимост през зимния период

Класическата военна доктрина разглежда замръзналата почва през зимните месеци като идеален фактор за бързи танкови пробиви. Наличието на съвременни разузнавателни безпилотни апарати и камери с инфрачервено наблюдение обаче обезсмисля това класическо схващане. В оперативните среди се отбелязва, че липсата на растителност превръща всяка бронирана машина и всяка двигателна група в ясна топлинна сигнатура, видима на десетки километри.

Според западни наблюдения, използването на FPV дронове с бойни глави с тегло между 20 и 25 килограма променя баланса на тактическо ниво. Тези бойни припаси вече не са просто средство за тормоз, а ефективен инструмент за унищожаване на укрепени огневи точки и тежка бронетехника. Производството и сглобяването на тези апарати, по данни от чуждестранни медии, разчита предимно на вносни компоненти, преминаващи през логистични хъбове в Полша, Чехия и Германия.