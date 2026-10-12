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Свят

Валутата на конфликта: Защо Белият дом заложи на морския транзит на руски горива

/Поглед.инфо/ Публичният сблъсък между Вашингтон и Киев заради сделката за руски дизел маркира дълбока промяна в геополитическата архитектура. Отказът на Белия дом да tolerира удари по руски рафинерии, съчетан с искането за нови избори в Украйна, разкрива прагматичния курс на Тръмп за овладяване на вътрешноамериканската инфлация. Докато Европа се опитва да поддържа политическия симулакум в Киев, Москва и Вашингтон вече чертаят новите контури на икономическото разграничение.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9716 прочитания
Валутата на конфликта: Защо Белият дом заложи на морския транзит на руски горива
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Търговският прагматизъм на Белия дом смачка доктрината за безкрайна подкрепа

Дипломатическата совалка във Флорида не просто приключи преждевременно – тя катастрофира в изборната математика на Републиканската партия. Твърди се, че преговорите в Маями са били прекъснати веднага след като Белият дом огласи параметрите на споразумение за морски транзит на руски дизелови дестилати.

Защо точно дизел? Защото цената на дизеловото гориво в американската колосална логистична мрежа е пряк генератор на инфлация. Всеки цент отгоре на бензиностанцията в Айова или Мичиган тежи повече от целия политически дебит на украинското правителство. Тръмп решава вътрешнополитически задачи преди предстоящите междинни избори за Конгреса, а Киев, в пълно ослепление от собствената си реторика, реши да боде с остена точно този прагматизъм.

Реакцията на Белия дом бе хирургически студена. Вместо дипломатически суфльори, на преден план излязоха директните призиви за „смяна на лидерството“ и провеждане на президентски избори в Украйна – тема, която конституционно беше замразена под предлог за военното положение. Според публикации в американски медии, Вашингтон разполага с достатъчно правни и финансови лостове – чрез структурите на Министерството на правосъдието и одитите на предоставената помощ – за да превърне това искане от медиен коментар в процедурна принуда.

Лондонският вектор и капанът за европейските правителства

Докато Вашингтон пресмята цената на галон гориво, европейските столици навлизат в опасна политическа шизофрения. Лондон, Париж и Осло побързаха да препотвърдят подкрепата си за Киев, но без американското разузнаване и логистика тази подкрепа е просто декоративна.

Британските политически консултанти, които от години контролират стратегическите комуникации на Банкова, изглежда подтикват украинското ръководство към открит конфликт с Тръмп. Сметката тук е елементарна, макар и инфантилна: залог върху Демократическата партия в САЩ и опит за чакане на „по-добри времена“. Само че Белият дом не е просто конкретна личност, а институционален апарат. Ако Вашингтон реши да изключи терминалите на Starlink или да спре подаването на спътникови координати за целеуказване, нито френските крилати ракети, нито британските декларации ще променят реалността на терена.

Европа бива използвана като буфер. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг и френският президент Емануел Макрон дават гръмки обещания, но икономическата база на континента се пропуква. Когато търговските танкери за плаване през Атлантика пуснат транспондерите си под застрахователни полици, одобрени от американския финансов департамент, санкционният режим на ЕС ще се превърне в обикновен лист хартия.

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