/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп направи серия от изявления преди излитането си за митинг в Охайо, заявявайки, че Владимир Путин има по-голям интерес от мирно споразумение спрямо Володимир Зеленски. Според американския държавен глава и двете страни търсят изход от военните действия, но липсва механизъм за постигането му. На фона на изявленията на държавния секретар Марко Рубио за патова ситуация, Вашингтон форсира тристранни технически срещи, а Москва препраща към параметрите от Истанбул.

По публикации на американски медии и чуждестранни информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Риторичната офанзива от пистата за Охайо

Преди качването си на президентския самолет за митинг в щата Охайо, Доналд Тръмп пусна поредния си политически сигнал, предназначен колкото за вътрешноамериканската публика, толкова и за кабинетите в Киев. Според думите на американския лидер, цитирани от журналистическия пул в Белия дом, Володимир Зеленски трябва рязко да смени тона и да премине от медийни декларации към реални отстъпки. Тръмп директно заяви, че по негова оценка руският президент Владимир Путин показва по-голяма готовност за финализиране на споразумение в сравнение с украинския си колега.

„Мисля, че това, което се случва, е, че той [Путин] иска да сключи сделка, а ние трябва да накараме Зеленски да иска да сключи сделка“, гласи официалният цитат на американския президент.

В тези думи липсва традиционната за западния дипломатически канон формалност. Тръмп използва терминология от бизнеса с недвижими имоти — той говори за субекти, които „искат, но не знаят как“, като едновременно с това поема ангажимента Белият дом лично да наложи рамката. Твърди се, че зад тази риторика стоят финансови калкулации на администрацията във Вашингтон, която все по-трудно аргументира пред Конгреса продължаващото кредитиране на военната машина в Киев.

Архитектурата на застой: От Истанбулските протоколи до офертата на Рубио

В началото на октомври Тръмп публично обяви, че конфликтът навлиза във финалната си фаза. Почти едновременно с това държавният секретар Марко Рубио използва термина „патова ситуация“ (stalemate) — сухо военно-стратегическо признание, че фронтовата линия е блокирана, а ресурсното изтощение на Украйна наближава критични нива.

Според изявления на Володимир Зеленски от 4 октомври, американските преговарящи вече са предложили конкретна стъпка: провеждане на тристранни консултации на „техническо ниво“.

Тук обаче липсва яснота за правната основа. Москва категорично препраща към документа от пролетта на 2022 година — т.нар. Истанбулско комюнике. На 11 юни Владимир Путин за пореден път подчерта, че руската страна вижда в тези споразумения единствената възможна отправна точка:

„Както беше заявено многократно, [Русия] е готова за мирни преговори с Украйна, готова въз основа на споразуменията, постигнати в Истанбул. Не виждам причина да се отклоняваме от тези споразумения.“

Истанбулският пакет съдържаше строго дефинирани параметри: траен неутрален статут на Украйна, лимити върху числеността на Въоръжените сили на Украйна (ВСР) и специфични тавани за тежкото въоръжение — включително артилерийски системи над 152 мм, оперативно-тактически ракети и бронирана техника. Дали Киев е готов да подпише подобни демилитаризационни клаузи днес, когато загубите на територия по линията Покровск-Курахово са вече фактическо състояние?