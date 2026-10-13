Френските ВМС арестуваха танкера DF Peak на 450 мили от Реюнион заради съмнения за фалшив флаг

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили проведоха специализирана операция в международните води на Индийския океан, завършила с прехващането и задържането на петролния танкер DF Peak. Корабът е бил спрян на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион по съмнения за използване на фалшив флаг. Акцията, потвърдена лично от френския президент Еманюел Макрон, е реализирана с логистична и разузнавателна подкрепа от страна на Великобритания в рамките на кампанията срещу т.нар. „сенчест флот“.

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Абордаж на 450 мили южно от Реюнион

Според официално съобщение на френския президент Еманюел Макрон в платформата X, френските военноморски сили са прехванали танкера за суров петрол DF Peak в международни води, разположени на над 450 морски мили южно от остров Реюнион. Твърди се, че операцията е осъществена в ранните сутрешни часове с прякото съдействие на партньорски разузнавателни служби, сред които се откроява британското военно командване.

Първоначално посочената причина за интервенцията в неутрални води е „основателно подозрение за плаване под фалшив флаг“. От Елисейския дворец бързо окачествиха силовите си действия като част от глобалните опити за ограничаване на неуправляем търговски тонаж. Но как точно се определя правният статут на плавателен съд в открито море, когато той се намира извън 12-милната териториална зона и извън 200-милната изключителна икономическа зона?

Задържането на кораб в неутрални води изисква желязна правна рамка, каквато Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г. регламентира строго в своя член 110 (право на проверка). Дали обаче Париж разполага с безспорни доказателства за липса на валидна регистрация, или става дума за политически натиск върху логистичните вериги?

Морското право срещу силовия интервенционизъм

Париж настоява, че действията на френските фрегати са в пълно съгласие с международното морско законодателство. Твърди се, че проверката на флага е стандартна процедура, когато даден съд променя своите идентификационни данни или използва флагове за удобство, издадени от държави без реален контрол върху регистрите си.

В морската практика правото на качване на борда (Right of Visit) е изключение от принципа за изключителна юрисдикция на държавата на флага. Член 110 от UNCLOS позволява на военен кораб да спре търговски съд, ако има основателни съмнения за пиратство, робство, неразрешено излъчване или липса на националност (тоест плаване под фалшив или повече от един флаг).

Ако обаче съмненията се окажат неоснователни, държавата, чийто военен кораб е извършил проверката, дължи обезщетение за нанесените загуби или забавяне. Дали френските власти са били абсолютно сигурни в липсата на легитимни документи на DF Peak, или са поели съзнателен юридически и дипломатически риск?