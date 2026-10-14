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Близкия Изток

Защо парламентарните избори в Израел на 27 октомври само ще изострят вътрешните и регионалните кризи в Близкия изток?

/Поглед.инфо/ Предстоящите парламентарни избори в Израел, насрочени за 27 октомври 2026 г., заплашват не просто да преповторят политическия патовия възел в Кнесета, но и да задвижат опасен механизъм за трайна нестабилност в целия Близък изток. Дори поредицата от публични разкрития на висши военни, според които премиерът Бенямин Нетаняху е имал предварителна информация за действията на Хамас на 7 октомври 2023 г., не успяват да разклатят подкрепата за управляващата коалиция. Страната се намира пред изборен процес, който най-вероятно няма да роди стабилно мнозинство, но ще даде време на сегашното служебно или редовно правителство да реализира радикални мерки за решаване на палестинския въпрос.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 11124 прочитания
Защо парламентарните избори в Израел на 27 октомври само ще изострят вътрешните и регионалните кризи в Близкия изток?
ИИ генерирана
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Военните доклади от 6:29 сутринта и политическият имунитет на премиера

В навечерието на тригодишнината от събитията от 7 октомври 2023 г., вътрешнополитическият дебат в Израел бе разтърсен от показанията на бившия военен секретар на министър-председателя генерал-майор Ави Гил. Според неговите твърдения, той е информирал Нетаняху за задействаната операция на Хамас точно в 6:29 ч. сутринта. Въпреки това, официалните протоколи показват, че първата му среща с началника на Генералния щаб Херзи Халеви е проведена едва в 9:45 ч.

Тези три часа институционален вакуум струваха живота на стотици цивилни, но в политически план ефектът върху рейтингите бе минимален. Опозиционните партии разчитаха, че тези факти ще действат като решителен коз за изборите на 27 октомври, ала социологическите проучвания регистрират пълно втвърдяване на електоралните нагласи. Обществото, изглежда, е развило траен имунитет към обвиненията в административна и оперативна небрежност.

Въпросът за отговорността бе допълнително комплициран от разкритията за прилагането на оперативни инструкции, аналогични на известния в миналото директивен протокол „Ханибал“. Смята се, че по време на хаоса в първите часове на атаката, огън от хеликоптери и тежка артилерия бе насочен към зони, в които са се намирали както бойци на Хамас, така и израелски заложници. Разрушаването на полицейския участък в Сдерот с въздушен удар, докато вътре имаше заловени лица, е само един от примерите, които днес опозицията се опитва да използва, но без особен успех пред твърдото ядро на десницата.

Хронология на провокациите около Ал-Акса и докладите на разузнаването

Конфликтът от октомври 2023 г. не възникна в информационно вакуумно пространство. В дните преди ескалацията, настоящият министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир извърши поредица от демонстративни посещения на Храмовия хълм около джамията Ал-Акса. Според източници от арабски и регионални разузнавателни служби, Политбюро на Хамас е разпространило официално предупреждение на 3 октомври, че всяко следващо подобно действие ще доведе до непосредствен военен отговор.

На 4 октомври Бен-Гвир отново бе на съответното място, а публичната позиция на премиера бе, че действията на министъра представляват „демонстрация на свобода“. По този начин обратното броене бе задействано, без нито една от израелските служби да промени нивото на бойна готовност по границата с ивицата Газа.

Днес тези факти са известни на всеки израелски избирател, но въпреки това изборното съотношение остава заковано. Защо? Защото след три години на военни действия общественият дискурс в Израел претърпя дълбока трансформационна промяна.

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