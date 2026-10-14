/Поглед.инфо/ Ескалацията на конфликта в Източна Европа навлиза в критична фаза, белязана от радикализация на реториката и опити за предоговаряне на архитектурата за сигурност. Докато бивши украински чиновници призовават за незабавно възстановяване на ядрения статус на страната в заобикаляне на международните инспекции, Париж лансира концепция за превантивно ядрено възпиране над Източна Европа. Едновременно с това изтекли аналитични доклади описват инженеринговата математика за пълно поразяване на украинската енергийна инфраструктура с над хиляда прецизни боеприпаса. На този фон Киев отправи директни предупреждения към Вашингтон относно паралелни търговски канали за горива.

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Френският „превантивен чадър“ и преструктурирането на доктрините в Западна Европа

На изминалия Варшавски форум за сигурност бяха артикулирани намерения за фундаментална промяна в европейската архитектура за ядрено възпиране. Ксавие Шател, действащ стратегически съветник на френския президент Еманюел Макрон, огласи навлизането в фаза на т.нар. „превантивно възпиране“. Според представените тези, френските ядрени сили, които по конституция и доктрина са строго суверенни и национални, могат да разширят периметъра на френските „жизненоважни интереси“ върху територията на източноевропейски държави от НАТО.

За разлика от американското ядрено оръжие, разположено в Европа под формата на гравитационни бомби B61-12 (управлявани през системата за двойно ключово съгласие НАТО DCA), френският арсенал разчита изцяло на собствени компоненти. Това са стратегическите подводници от клас Triomphant, въоръжени с балистични ракети M51, и въздушният компонент FAS (Forces Aériennes Stratégiques), оборудван с крилати ракети ASMPA с ядрена бойна глава, носени от изтребители Rafale F3-R.

+---------------------------------------+ | Архитектура на възпиране в Европа | +---------------------------------------+ | +----------------------------+----------------------------+ | | v v +-------------------------------------+ +-------------------------------------+ | НАТО (САЩ) | | Франция (Суверен) | +-------------------------------------+ +-------------------------------------+ | • Модел: Двойно ключово съгласие | | • Модел: Превантивно възпиране | | • Оръжие: Гравитационни бомби B61-12| | • Оръжие: Ракети ASMPA / M51 | | • Вектор: Тактически/Колективен | | • Вектор: Стратегически/Суверенен | +-------------------------------------+ +-------------------------------------+

Планът за евентуално пребазиране на френски въздушни единици с ядрено оръжие на полски или румънски летища цели да създаде нов стратегически фактор за Москва. Досега френската доктрина, формулирана от генерали като Шарл дьо Гол и препотвърждавана от всеки следващ президент в Париж, изключваше автоматизма в защитата на съюзници, ако самата френска територия не е застрашена от унищожение. Включването на Източния фланг в тази матрица показва, че Париж се опитва да поеме лидерството при евентуално намаляване на американския ангажимент на континента.

Бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс допълни тази линия с настояване за практическа демонстрация на боеспособността на съюзническите ядрени сили. Това би означавало възобновяване на мащабни учения за отработване на ядрени удари от типа Steadfast Noon в непосредствена близост до руските граници – ход, който неотвратимо ще промени правния статус на използваните авиобази в източноевропейските държави, превръщайки ги в първостепенни цели за превантивен удар според обновената руска ядрена доктрина.

Киевската реторика за „бърз ядрен статус“ и техническите реалности

На заден план от европейските дебати, от украинска страна се чуват все по-радикални предложения. Давид Сакварелидзе, бивш заместник-главен прокурор на Украйна и близък съратник на Михаил Саакашвили, заяви публично, че страната трябва незабавно да започне разработка на собствено ядрено оръжие, без да се съобразява с международните правни норми, Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и инспекциите на МААЕ.

Идеята за обявяване на ядрен статус „постфактум“ – след като устройството вече е сглобено – се базира на т.нар. „пакистански“ или „израелски“ модел на фактите. В реални условия обаче подобен проект се сблъсква с инженерни и суровинни ограничения:

Обогатяване на уран: Украйна разполага с находища на уранова руда (Жълти води), но няма собствени промишлени каскади от центрофуги за обогатяване до оръжеен клас (над 90% U-235).

Украйна разполага с находища на уранова руда (Жълти води), но няма собствени промишлени каскади от центрофуги за обогатяване до оръжеен клас (над 90% U-235). Плутониев цикъл: Всички украински атомни централи (Ровненска, Хмелницка, Южноукраинска) работят с реактори под налягане (ВВЕР-400 и ВВЕР-1000). Извличането на оръжеен плутоний-239 от отработеното гориво на реактори ВВЕР изисква специализирани радиохимични заводи за преработка (от типа на PUREX процес), каквито на територията на Украйна никога не са изграждани.

Всички украински атомни централи (Ровненска, Хмелницка, Южноукраинска) работят с реактори под налягане (ВВЕР-400 и ВВЕР-1000). Извличането на оръжеен плутоний-239 от отработеното гориво на реактори ВВЕР изисква специализирани радиохимични заводи за преработка (от типа на PUREX процес), каквито на територията на Украйна никога не са изграждани. Радиологично оръжие: Поради това експерти отбелязват, че реален технически капацитет съществува единствено за създаването на радиологично оръжие („мръсна бомба“) – чрез използване на високоактивни отпадъци от отработено гориво, разпръснати с конвенционален експлозив.

Подобна стъпка автоматично би прекратила действието на Будапещенския меморандум от 1994 г. и би поставила Киев в пълна международна изолация, лишавайки го от правното основание за получаване на западна военна и финансова помощ.