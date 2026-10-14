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Европа

„Ще го обявим след като стане факт“: Ядрена заплаха срещу Русия. Разкрит е документ, класифициран като „Секретно“. Зеленски направи изненадващо изявление.

/Поглед.инфо/ Ескалацията на конфликта в Източна Европа навлиза в критична фаза, белязана от радикализация на реториката и опити за предоговаряне на архитектурата за сигурност. Докато бивши украински чиновници призовават за незабавно възстановяване на ядрения статус на страната в заобикаляне на международните инспекции, Париж лансира концепция за превантивно ядрено възпиране над Източна Европа. Едновременно с това изтекли аналитични доклади описват инженеринговата математика за пълно поразяване на украинската енергийна инфраструктура с над хиляда прецизни боеприпаса. На този фон Киев отправи директни предупреждения към Вашингтон относно паралелни търговски канали за горива.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33837 прочитания
„Ще го обявим след като стане факт“: Ядрена заплаха срещу Русия. Разкрит е документ, класифициран като „Секретно“. Зеленски направи изненадващо изявление.
ИИ генерирана
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Френският „превантивен чадър“ и преструктурирането на доктрините в Западна Европа

На изминалия Варшавски форум за сигурност бяха артикулирани намерения за фундаментална промяна в европейската архитектура за ядрено възпиране. Ксавие Шател, действащ стратегически съветник на френския президент Еманюел Макрон, огласи навлизането в фаза на т.нар. „превантивно възпиране“. Според представените тези, френските ядрени сили, които по конституция и доктрина са строго суверенни и национални, могат да разширят периметъра на френските „жизненоважни интереси“ върху територията на източноевропейски държави от НАТО.

За разлика от американското ядрено оръжие, разположено в Европа под формата на гравитационни бомби B61-12 (управлявани през системата за двойно ключово съгласие НАТО DCA), френският арсенал разчита изцяло на собствени компоненти. Това са стратегическите подводници от клас Triomphant, въоръжени с балистични ракети M51, и въздушният компонент FAS (Forces Aériennes Stratégiques), оборудван с крилати ракети ASMPA с ядрена бойна глава, носени от изтребители Rafale F3-R.

                                  +---------------------------------------+
                                  |   Архитектура на възпиране в Европа   |
                                  +---------------------------------------+
                                                      |
                         +----------------------------+----------------------------+
                         |                                                         |
                         v                                                         v
      +-------------------------------------+                   +-------------------------------------+
      |            НАТО (САЩ)               |                   |           Франция (Суверен)         |
      +-------------------------------------+                   +-------------------------------------+
      | • Модел: Двойно ключово съгласие    |                   | • Модел: Превантивно възпиране      |
      | • Оръжие: Гравитационни бомби B61-12|                   | • Оръжие: Ракети ASMPA / M51        |
      | • Вектор: Тактически/Колективен     |                   | • Вектор: Стратегически/Суверенен   |
      +-------------------------------------+                   +-------------------------------------+

Планът за евентуално пребазиране на френски въздушни единици с ядрено оръжие на полски или румънски летища цели да създаде нов стратегически фактор за Москва. Досега френската доктрина, формулирана от генерали като Шарл дьо Гол и препотвърждавана от всеки следващ президент в Париж, изключваше автоматизма в защитата на съюзници, ако самата френска територия не е застрашена от унищожение. Включването на Източния фланг в тази матрица показва, че Париж се опитва да поеме лидерството при евентуално намаляване на американския ангажимент на континента.

Бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс допълни тази линия с настояване за практическа демонстрация на боеспособността на съюзническите ядрени сили. Това би означавало възобновяване на мащабни учения за отработване на ядрени удари от типа Steadfast Noon в непосредствена близост до руските граници – ход, който неотвратимо ще промени правния статус на използваните авиобази в източноевропейските държави, превръщайки ги в първостепенни цели за превантивен удар според обновената руска ядрена доктрина.

Киевската реторика за „бърз ядрен статус“ и техническите реалности

На заден план от европейските дебати, от украинска страна се чуват все по-радикални предложения. Давид Сакварелидзе, бивш заместник-главен прокурор на Украйна и близък съратник на Михаил Саакашвили, заяви публично, че страната трябва незабавно да започне разработка на собствено ядрено оръжие, без да се съобразява с международните правни норми, Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и инспекциите на МААЕ.

Идеята за обявяване на ядрен статус „постфактум“ – след като устройството вече е сглобено – се базира на т.нар. „пакистански“ или „израелски“ модел на фактите. В реални условия обаче подобен проект се сблъсква с инженерни и суровинни ограничения:

  • Обогатяване на уран: Украйна разполага с находища на уранова руда (Жълти води), но няма собствени промишлени каскади от центрофуги за обогатяване до оръжеен клас (над 90% U-235).
  • Плутониев цикъл: Всички украински атомни централи (Ровненска, Хмелницка, Южноукраинска) работят с реактори под налягане (ВВЕР-400 и ВВЕР-1000). Извличането на оръжеен плутоний-239 от отработеното гориво на реактори ВВЕР изисква специализирани радиохимични заводи за преработка (от типа на PUREX процес), каквито на територията на Украйна никога не са изграждани.
  • Радиологично оръжие: Поради това експерти отбелязват, че реален технически капацитет съществува единствено за създаването на радиологично оръжие („мръсна бомба“) – чрез използване на високоактивни отпадъци от отработено гориво, разпръснати с конвенционален експлозив.

Подобна стъпка автоматично би прекратила действието на Будапещенския меморандум от 1994 г. и би поставила Киев в пълна международна изолация, лишавайки го от правното основание за получаване на западна военна и финансова помощ.

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