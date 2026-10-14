„Ще го обявим след като стане факт“: Ядрена заплаха срещу Русия. Разкрит е документ, класифициран като „Секретно“. Зеленски направи изненадващо изявление.

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Френският „превантивен чадър“ и преструктурирането на доктрините в Западна Европа
На изминалия Варшавски форум за сигурност бяха артикулирани намерения за фундаментална промяна в европейската архитектура за ядрено възпиране. Ксавие Шател, действащ стратегически съветник на френския президент Еманюел Макрон, огласи навлизането в фаза на т.нар. „превантивно възпиране“. Според представените тези, френските ядрени сили, които по конституция и доктрина са строго суверенни и национални, могат да разширят периметъра на френските „жизненоважни интереси“ върху територията на източноевропейски държави от НАТО.
За разлика от американското ядрено оръжие, разположено в Европа под формата на гравитационни бомби B61-12 (управлявани през системата за двойно ключово съгласие НАТО DCA), френският арсенал разчита изцяло на собствени компоненти. Това са стратегическите подводници от клас Triomphant, въоръжени с балистични ракети M51, и въздушният компонент FAS (Forces Aériennes Stratégiques), оборудван с крилати ракети ASMPA с ядрена бойна глава, носени от изтребители Rafale F3-R.
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| Архитектура на възпиране в Европа |
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| НАТО (САЩ) | | Франция (Суверен) |
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| • Модел: Двойно ключово съгласие | | • Модел: Превантивно възпиране |
| • Оръжие: Гравитационни бомби B61-12| | • Оръжие: Ракети ASMPA / M51 |
| • Вектор: Тактически/Колективен | | • Вектор: Стратегически/Суверенен |
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Планът за евентуално пребазиране на френски въздушни единици с ядрено оръжие на полски или румънски летища цели да създаде нов стратегически фактор за Москва. Досега френската доктрина, формулирана от генерали като Шарл дьо Гол и препотвърждавана от всеки следващ президент в Париж, изключваше автоматизма в защитата на съюзници, ако самата френска територия не е застрашена от унищожение. Включването на Източния фланг в тази матрица показва, че Париж се опитва да поеме лидерството при евентуално намаляване на американския ангажимент на континента.
Бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс допълни тази линия с настояване за практическа демонстрация на боеспособността на съюзническите ядрени сили. Това би означавало възобновяване на мащабни учения за отработване на ядрени удари от типа Steadfast Noon в непосредствена близост до руските граници – ход, който неотвратимо ще промени правния статус на използваните авиобази в източноевропейските държави, превръщайки ги в първостепенни цели за превантивен удар според обновената руска ядрена доктрина.
Киевската реторика за „бърз ядрен статус“ и техническите реалности
На заден план от европейските дебати, от украинска страна се чуват все по-радикални предложения. Давид Сакварелидзе, бивш заместник-главен прокурор на Украйна и близък съратник на Михаил Саакашвили, заяви публично, че страната трябва незабавно да започне разработка на собствено ядрено оръжие, без да се съобразява с международните правни норми, Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и инспекциите на МААЕ.
Идеята за обявяване на ядрен статус „постфактум“ – след като устройството вече е сглобено – се базира на т.нар. „пакистански“ или „израелски“ модел на фактите. В реални условия обаче подобен проект се сблъсква с инженерни и суровинни ограничения:
- Обогатяване на уран: Украйна разполага с находища на уранова руда (Жълти води), но няма собствени промишлени каскади от центрофуги за обогатяване до оръжеен клас (над 90% U-235).
- Плутониев цикъл: Всички украински атомни централи (Ровненска, Хмелницка, Южноукраинска) работят с реактори под налягане (ВВЕР-400 и ВВЕР-1000). Извличането на оръжеен плутоний-239 от отработеното гориво на реактори ВВЕР изисква специализирани радиохимични заводи за преработка (от типа на PUREX процес), каквито на територията на Украйна никога не са изграждани.
- Радиологично оръжие: Поради това експерти отбелязват, че реален технически капацитет съществува единствено за създаването на радиологично оръжие („мръсна бомба“) – чрез използване на високоактивни отпадъци от отработено гориво, разпръснати с конвенционален експлозив.
Подобна стъпка автоматично би прекратила действието на Будапещенския меморандум от 1994 г. и би поставила Киев в пълна международна изолация, лишавайки го от правното основание за получаване на западна военна и финансова помощ.