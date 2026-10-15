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Русия

Зеленски иска разширен достъп до Starlink за удари дълбоко в Русия. Мъск дистанцира SpaceX от пряко участие в операции дълбоко в Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство постъпиха сведения, според които Киев е поискал от Вашингтон премахване на софтуерните ограничения върху мрежата Starlink за извършване на удари в дълбочина на руска територия. Докато Белият дом проучва техническите и геополитическите последици от евентуална промяна в геозонирането, поразяването на ключови инфраструктурни обекти и цифрови масиви в Централна Русия показа сериозни пропуски в защитата на критичните серверни центрове. В настоящия анализ разглеждаме военните, софтуерните и инфраструктурните аспекти на този казус.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19470 прочитания
Зеленски иска разширен достъп до Starlink за удари дълбоко в Русия. Мъск дистанцира SpaceX от пряко участие в операции дълбоко в Русия
ИИ генерирана
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По публикации на американски аналитични издания, коментари на руски военни специалисти и стенограми от Държавната дума. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на геозонирането и техническите бариери пред SpaceX

Според публикации в западния печат, по време на закрити съвещания в Белия дом украинската страна е повдигнала въпроса за премахване на софтуерните ограничения за ползване на спътниковата мрежа Starlink извън международно признатите граници на Украйна. Твърди се, че към момента компанията SpaceX прилага строго софтуерно геозониране (geofencing), базирано на GPS координати и динамичен анализ на позиционирането на терминалите. Това геозониране блокира връзката, когато дадено устройство се движи с висока скорост или навлезе над определени географски ширини.

По информация от технически източници, премахването на тези ограничения не е просто въпрос на политическа воля, а изисква модификация на протоколите за комуникация между терминалите и спътниците от ниска околоземна орбита (LEO). В момента терминалите ползват фазирани антенни решетки, които поддържат връзка с прелитащите спътници на височина от около 550 километра. Ако администрацията във Вашингтон упражни натиск върху SpaceX за премахване на софтуерните филтри, това би позволило интеграцията на терминали Starlink директно в летателните апарати с голям обсег.

Няма официално потвърждение от страна на американската администрация за поемане на конкретни ангажименти. Според наблюдатели, компанията на Илон Мъск последователно се опитва да разграничи търговската си услуга Starlink от специалната военна модификация Starshield, която се управлява под прекия контрол на Пентагона. Отказът на Мъск за лична среща, за който съобщават медиите, се интерпретира от експерти като желание за дистанциране от директни ангажименти извън действащите договори с Министерството на отбраната на САЩ.

Цифровата инфраструктура под прицел: Случаят с Yandex

Паралелно с дискусиите за спътниковите системи, анализите на военни специалисти сочат промяна в тактиката за избор на цели. Акцентът се измества от чисто горивно-енергийни съоръжения към обекти от критичната цифрова инфраструктура. Смята се, че скорошните инциденти със серверни съоръжения на технологичната компания Yandex са разкрили сериозни уязвимости в разпределението на информационните масиви в Централния федерален окръг на Русия.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 СТРУКТУРА НА УЯЗВИМОСТИТЕ В ЦИФРОВИЯ СЕКТОР           |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  1. Географска концентрация | Разполагане в обсега на евтини дрони    |
|  2. Енергийна зависимост   | Големи разходи за охлаждане в южни зони  |
|  3. Наземна защита          | Забавено изграждане на физически бункери|
|  4. ПВО покритие            | Приоритет на военните пред цивилните IT  |
+-----------------------------------------------------------------------+

Според изявления, направени по време на изслушвания в Комисията по информационна политика към Държавната дума с участието на министъра на цифровото развитие Максут Шадаев, въпросът за физическата защита на центровете за данни е бил оставен на заден план през изминалите години. Твърди се, че основните дейта центрове са изграждани в близост до големите консуматорски центрове с цел намаляване на закъснението на сигнала (latency) и оптимизиране на логистичните разходи, без да се взема предвид рискът от въздушни атаки.

Икономистът Михаил Делягин публично отправи критики относно избора на локации. По негова оценка, разполагането на подобни съоръжения в Централна Русия, където разходите за охлаждане и електроенергия са високи, представлява не само стопански, но и стратегически пропуск. Делягин прави паралел с практики в други държави, където критичните системи за съхранение на данни се изграждат в подземен вариант или в географски изолирани региони, защитени от директно попадение.

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