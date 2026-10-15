В Германия започна делото за взривяването на „Северен поток 2“. Бивш офицер от Киев е на подсъдимата скамейка

/Поглед.инфо/ В окръжния съд на Хамбург започна съдебният процес за експлозиите срещу газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, извършени през септември 2022 г. Подсъдимият Сергей К., бивш офицер от украинските специални сили, е обвинен от федералната прокуратура на Германия в организиране на диверсията с наетата яхта „Андромеда“. Защитата му оспорва процедурата по екстрадиция и поставя под съмнение събирането на доказателствата, докато процесът повдига въпроси за държавна намеса.

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Залата на съда в Хамбург като огледало на една разбита енергийна архитектура

Сградата на окръжния съд в Хамбург, зала № 237, с нейната масивна дървена ламперия, вероятно бе проектирана за коренно друг тип процеси. На 15 октомври 2026 г. обаче тук бе поставено началото на съдебно заседание, което надхвърля рамките на традиционното наказателно правосъдие. Над 100 журналисти от дузина държави – включително представители на американски, френски, британски, китайски и руски издания – се струпаха на входа, за да проследят процедурата срещу 50-годишния Сергей К.

Пред самата съдебна палата бяха забелязани групи с листовки и транспаранти, съдържащи лозунги, че газопроводът е представлявал „оръжие“. Вътре в залата подсъдимият се появи, облечен в сиво сако и бяла риза с вратовръзка, запазвайки пълно спокойствие до своите трима защитници. При първичната проверка на самоличността председателстващата съдия Анна Майер-Гьоринг зададе стандартния въпрос за гражданството. Отговорът „Да, разбира се“ утвърди формално рамката, в която германското правосъдие възнамерява да води този процес.

Тук не става дума за обикновен имуществен казус. Подводните експлозии от 26 септември 2022 г. в международни води край остров Борнхолм физически унищожиха три от четирите тръби на системите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. Това съоръжение, проектирано с годишен капацитет от 110 милиарда кубически метра природен газ, бе гръбнакът на индустриалния модел на Федералната република в продължение на две десетилетия. Според данни на германското федерално министерство на икономиката, прекъсването на тези доставки струваше на европейската икономика стотици милиарди евро под формата на извънредни субсидии и пренастройване на енергийните потоци към втечнен природен газ.

Портретът на подсъдимия и строгият режим на затвора

Според внесения от Федералната прокуратура на Германия обвинителен акт, Сергей К. е служил като офицер в украинско специализирано подразделение за разузнаване и специални операции срещу критична инфраструктура. Според публични данни той е баща на четири деца, чието семейство пребивава в Киев, а преди задържането си е управлявал частна компания с предмет на дейност в областта на телекомуникационното и енергийното оборудване.

След неговото задържане в Италия и последвалата екстрадиция в Германия преди единадесет месеца, условията на задържане под стража са изключително строги. Публикации в списание Der Spiegel посочват, че обвиняемият прекарва по 23 часа в денонощието в пълна изолация в килията си, без право на достъп до общите зони за спорт или до курсове по немски език. Контактите му са ограничени до един телефонен разговор на всеки две седмици, макар да се съобщава за осъществени краткотрайни посещения от страна на неговата съпруга и деца. Адвокатът му Йес Майер-Локамп вече заяви пред медиите, че този режим поставя защитата пред сериозни логистични и процесуални изпитания.

Този изолиран режим подчертава процесуалната чувствителност на казуса. От една страна, Берлин трябва да демонстрира пред вътрешната и международната публика, че върховенството на закона функционира безкомпромисно, когато е атакувана критична инфраструктура. От друга страна, всяко официално разкритие в съдебната зала заплашва да разклати и без това сложните геополитически баланси в Източна Европа.