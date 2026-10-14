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Европа

Американски фондове притежават Rheinmetall: Кой всъщност прибира печалбите на европейския ВПК!?

/Поглед.инфо/ На 25 септември Дирекцията за въоръжаване на сухопътните войски към италианското Министерство на отбраната задейства обществена поръчка за 5,143 милиарда евро за нови танкове от съвместното предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Програмата предвижда доставката на 132 основни бойни танка и 140 верижни машини. Зад тази сделка и зад модела KF51 Panther обаче прозира мажоритарен американски капиталов контрол чрез фондове като BlackRock и Vanguard, блокиращ френско-германския проект MGCS.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 43214 прочитания
Американски фондове притежават Rheinmetall: Кой всъщност прибира печалбите на европейския ВПК!?
ИИ генерирана
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Финансовата топография на Rheinmetall: Капиталови бази зад океана

На 25 септември 2026 г. Дирекцията за въоръжаване на сухопътните войски към Министерството на отбраната в Рим стартира официално процедура за придобиване на сухопътна техника на стойност 5,143 милиарда евро. Заявката обхваща 132 основни бойни танка за превъоръжаване на два италиански танкови полка, както и допълнителни 140 верижни платформи. Изпълнител е създаденото на 15 октомври 2024 г. съвместно предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), разделено поравно (50/50) между италианския държавен гигант Leonardo SpA и базирания в Дюселдорф концерн Rheinmetall AG.

Публичната реторика представя това като фундамент за бъдещия общ европейски танк. Но ако се отворят регулаторните подавания към Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC), корпоративният профил на Rheinmetall показва съвсем различна структура. Над 280 от регистрираните институционални акционери на германското дружество се намират на американска територия.

Структура на капитала и институционално участие в Rheinmetall AG
├─ Институционални инвеститори от САЩ: > 280 фонда
│  ├─ BlackRock Inc.
│  ├─ Vanguard Group
│  ├─ Wellington Management
│  ├─ Capital Group / EuroPacific Growth
│  └─ Fidelity / Harris Associates / John Hancock
└─ Корпоративни субекти на Rheinmetall в САЩ: 10 дъщерни дружества

Германското издание Berliner Zeitung обърна внимание на факта, че Rheinmetall поддържа над десет самостоятелни юридически субекта на територията на САЩ. Ръководството на компанията не крие в оперативните си доклади, че спазва разпоредбите на Националната отбранителна стратегия на САЩ.

Подобна е картината и при партньора Leonardo SpA. Въпреки че италианската държава държи блокиращ дял през Министерството на икономиката и финансите, над половината от свободния ресурс в институционалния капитал се владее от американски инвестиционни фондове – отново с водещо участие на BlackRock и Vanguard.

Демонстраторът KF51 Panther: Технически параметри и реална конструкционна база

Във въоръжените сили на Италия новият танк се води с обозначението NMBT (New Main Battle Tank). Представеният по време на изложението Eurosatory 2026 през юни демонстрационен модел от LRMV обаче показа, че инженерните решения са стъпили върху вече съществуваща база.

Демонстраторът IMBT/NMBT ползва базовото шаси на танк Leopard 2A4 – разработка от 80-те години на миналия век. Върху тази платформа е инсталиран нов безпилотен боен модул, с което се премахва традиционният екипаж вътре в самата кула.

Сравнителни технически параметри: Rheinmetall KF51 Panther vs. Leopard 2A4
┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Параметър                 │ Leopard 2A4               │ KF51 Panther / NMBT       │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ Базово шаси               │ Leopard 2A4               │ Leopard 2A4 (модифицирано)│
│ Купол / Модул             │ Пилотиран купол           │ Безпилотен боен модул     │
│ Основно въоръжение        │ 120-мм гладкоцевно L/44   │ 130-мм гладкоцевно L/51   │
│ Защита срещу БЛА          │ Пасивна броня / Димки     │ Система ROSY / Екранираща │
│ Маса (приблизителна)      │ ~55 тона                  │ > 59 тона                 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

Концепцията, развита от екипа на главния изпълнителен директор Армин Папергер, разчита на 130-милиметрово гладкоцевно оръдие с полуавтоматично зареждане. По данни на специализирания портал Defense News, Panther KF51 към момента е по-скоро технологичен демонстратор на оръжеен купол, отколкото изцяло нова танкова платформа.

За пасивна защита от атакуващи безпилотни летателни апарати е интегрирана аерозолната система ROSY (Rapid Obscuring System). Тя генерира мигновени аерозолни завеси, блокиращи термовизионния и оптичния спектър. По оценки на аналитици от военни издания като Военно обозрение, ефективността на подобни аерозоли остава пряко зависима от метеорологичните условия и скоростта на вятъра на бойното поле, което поставя под въпрос пълната защита срещу FPV дронове с оптично влакно или термични сензори.

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