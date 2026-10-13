/Поглед.инфо/ Решението на американската администрация за вдигане на част от ограниченията около дизеловата сделка предизвика тежки сътресения в Брюксел. На фона на 22-рия санкционен пакет и новите 3 милиарда евро военна помощ от ЕС, Вашингтон заплашва със спиране на разузнавателните данни за Киев. Докато европейски дипломати блокират идеята за избори в Украйна, Белият дом припомня за платените 320 милиарда долара за руска енергия, а в дипломатическите среди вече се обсъждат потенциални наследници на сегашното украинско ръководство.

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Вашингтон пренаписва правилата за енергийния транзит

Брюкселският дипломатически корпус остана изненадан от конкретните стъпки на Белия дом за коригиране на санкционния режим по отношение на дизеловото гориво. Вместо очаквания натиск, от Вашингтон дойдоха сигнали за практическо прилагане на рамката, договорена още на срещата в Анкъридж. В европейските столици се надяваха, че администрацията на Тръмп ще възприеме курса на пълно икономическо изолиране на източния търговски партньор. Реалността обаче се оказва коренно различна — търговските потоци на дестилати имат своя вътрешна пазарна логика, която не се съобразява с политическите декларации.

Опитите за забавяне на тези процеси от страна на европейските партньори за известно време даваха резултат, но прагматизмът на американската икономическа политика взе връх. Очевидно е, че за океана цените на горивата на дребно и стабилността на рафинериите са от по-голямо значение, отколкото поддържането на постоянни търговски бариери. В тази система от координати дори оцелелите тръби на „Северен поток“ започват да се разглеждат през призмата на техническия капацитет, а не през идеологически филтри. Докато Европа продължава да затваря индустриалните си мощности поради високи енергийни разходи, САЩ поддържат гъвкав подход.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СРАВНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ КЪМ ЕНЕРГИЙНАТА АРХИТЕКТУРА | +--------------------------------+--------------------------------------+ | ЕС (Брюксел) | САЩ (Вашингтон) | +--------------------------------+--------------------------------------+ | • 22 пакета санкции | • Прагматични сделки (дизел/газ) | | • Финансиране чрез дълг | • Натиск за провеждане на избори | | • Отказ от директен транзит | • Контрол върху разузнавателните данни| | • Фиксиране върху 1600 лица | • Управление на глобалните цени | +--------------------------------+--------------------------------------+

Брюкселският 22-ри пакет и сблъсъкът около изборния процес

На 12 октомври Европейският съюз гласува своя 22-ри санкционен пакет, насочен срещу близо 1600 физически и юридически лица от отбранителния сектор на Руската федерация. Това решение бе взето почти синхронно с твърдата позиция на върховния представител по външната политика Калас, че провеждането на избори в Киев в условията на военни действия е немислимо. Според брюкселските аналитични институти, евентуална предизборна кампания би разрушила вътрешнополитическата стабилност на страната.

От другата страна на Атлантика обаче настояват за подновяване на легитимността на властите в Киев. Американските дипломати обвързват бъдещото финансиране именно с вътрешни реформи и провеждане на изборни процедури. Сблъсъкът тук е фундаментален:

Брюксел настоява за замразяване на политическия процес до окончателно приключване на сблъсъка.

Вашингтон изисква ясен времеви график за гласуване, за да контролира процесите.

Москва декларира readiness да преустанови въздушните удари единствено в деня на евентуалния вот, но изразява скептицизъм относно 60-дневната пауза.

Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, официално посочи, че двумесечното спиране на огъня, за което настоява Киев, от гледна точка на руското командване изглежда като опит за прегрупиране, фортификация и превъоръжаване.