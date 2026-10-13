Европа моли Китай за икономическо спасение

/Поглед.инфо/ Европейският комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович обяви постигането на временно споразумение с Пекин за ограничаване на китайския износ на хибридни и plug-in автомобили за пазара на Европейския съюз. Брюксел се опитва да спре бързата загуба на пазарен дял на европейските производители и да балансира бързо растящия търговски дефицит с Китай, който достигна рекордните 360 милиарда евро, на фона на въведени наказателни мита и заплахи за контрамерки спрямо европейски стоки.

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Административната козметизация на един търговски разгромадаж

Новината за „временното споразумение“, огласена от Еврокомисията чрез Марош Шефчович, се поднася в Брюксел с облекчение, граничещо с триумфалност. Според изтеклата през британското издание The Guardian информация, Пекин се е съгласил да свие планираните доставки на конвенционални и plug-in хибриди (PHEV) с „няколко милиона бройки“ за четиригодишен период. На масата за преговори лично се очаква да седне китайският министър на търговията Уанг Уентао. Според непотвърдени официално данни от Bloomberg, в рамките на тази калкулация Китай ще понижи тавана за годишен износ на хибридни и електрически коли за Европа от първоначално планираните 800 000 до около 350 000 броя.

Зад тази дипломатическа фасада обаче не stoi европейска сила, а счетоводно изчислена отстъпка от страна на Пекин. В Брюксел обичат да представят нещата така, сякаш въведените през 2024 г. мита — достигащи 17% за гиганта BYD и цели 37% за държавния SAIC — са принудили китайците да се предадат. Реалността на числата показва съвсем друг механизъм. Китай просто пренасочи агресията на своя износен таран от чистите електрически превозни средства (BEV) към plug-in хибридите, заобикаляйки първоначалните бариери с впечатляваща скорост.

Анатомия на технологичното изместване: PHEV като троянски кон

Разграничението между отделните типове задвижване не е просто суха инженерна терминология, а картография на индустриалната капитулация на Запада. Класическите BEV (чисти електромобили) разчитат единствено на батерията си. Докато европейските концерни се опитваха да нагодят бавните си производствени линии към тази трансформация, китайската автомобилна индустрия изгради пълен затворен цикъл — от добива на литий, кобалт и графит до окончателното сглобяване на клетките.

Междувременно сегментът на хибридите се превърна в основно бойно поле:

HEV (хибриди от първо поколение): Бензиновият двигател зарежда малка батерия без възможност за включване в мрежата.

Бензиновият двигател зарежда малка батерия без възможност за включване в мрежата. PHEV (Plug-in хибриди): Автомобили с батерии с капацитет за 80–100 км изцяло електрически пробег и опция за външно зареждане от контакт.

Автомобили с батерии с капацитет за 80–100 км изцяло електрически пробег и опция за външно зареждане от контакт. MHEV и EREV: Меки хибриди и превозни средства с удължен пробег, където ДВГ работи единствено като генератор на ток.

Китайските концерни — BYD, Geely, SAIC, Chery, Leapmotor и Changan — днес контролират над 60% от световното производство на PHEV автомобили. През 2021 г. китайският износ на plug-in хибриди за Европа се оценяваше на скромните 850 милиона долара. Само за първите шест месеца на текущата година тази цифра скочи до 7,5 милиарда долара. Ако към това добавим над 40 милиарда долара продажби на чисти електромобили (BEV) за същото полугодие, картината за европейските индустриалци става мрачна.

Как Брюксел изгуби собствения си южен фланг

По данни на Международната агенция по енергетика (IEA), системният натиск на китайските марки е пречупил пазарната структура в ключови европейски държави. В Италия китайските електрифицирани автомобили вече държат 37% от продажбите. В Испания делът е 35%, в Португалия — 30%, а във Великобритания достига 26%. За сравнение, в Австралия този дял надхвърля 79%, което показва докъде може да стигне процесът, ако няма никакви административни спънки.

В Европа обаче залогът е пряко свързан с оцеляването на социалната държава. По данни на Евростат, европейските автозаводи произвеждат 3,9 милиона електрически и хибридни коли на стойност над 122 милиарда евро годишно. Германия осигурява една трета от този обем, а останалата част е разпределена между Франция, Испания, Чехия и Словакия. Този сектор осигурява препитанието на над 300 000 работници. В момент, когато традиционното автостроене с двигатели с вътрешно горене съкращава десетки хиляди работни места заради скъпата енергия, загубата на електрическия сегмент означава деиндустриализация.

Опитите за защитни мита бързо срещнаха асиметричния китайски отговор. Когато Еврокомисията наложи сдържащите мита, Пекин незабавно започна антидъмпингови разследвания срещу вноса на френски коняк и свинско месо от Испания и Нидерландия. В този момент Брюксел разбра, че няма ресурс за пълномащабна търговска война, защото европейските земеделски лобита упражниха незабавен натиск върху правителствата в Париж и Мадрид.

Търговският дефицит от един милиард евро на ден

Причината за китайската „добра воля“ в преговорите не се дължи на страх от наказателни процедури. Числата на Евростат за външнотърговския баланс разкриват дълбочината на зависимостта. Износът на стоки от ЕС за Китай се е свил с 6,5% до 199,6 милиарда евро, докато китайският внос в Европа е нараснал с 6,4% до 559,4 милиарда евро. Така търговският дефицит за Евросъюза скочи до невижданите 360 милиарда евро.

Това означава, че всеки ден Европейският съюз генерира около 1 милиард евро нетен търговски дефицит в полза на Пекин. За Китай Европа е вторият по големина пазар в света. Ако китайските компании унищожат платежоспособността на европейския си клиент или предизвикат пълно затваряне на границите с драконовски протекционизъм, те ще загубат основния си източник на свеж валутен приход. Поради това Пекин прави тактически отстъпки.

Цената на компромиса: Редкоземни метали и символични отстъпки

Според информацията от Bloomberg, в замяна на доброволното свиване на автоизноса, Пекин предлага пакети, които изглеждат примамливо за европейските Брюкселски бирократи:

Опростяване на лицензирането за закупуване на китайски редкоземни метали и постоянни магнити — критични елементи, без които германските заводи за електродвигатели просто не могат да работят. Намаляване на китайските мита върху европейски авточасти, зехтин и обувки.

Целият този финансов жест от страна на Китай се оценява на едва четири милиарда евро — нищожна сума на фона на 360-милиардния дефицит. Китай запазва контрола си върху суровинната верига за доставки. Брюксел не получава технологична независимост, а просто си купува време, сключвайки сделка за квоти, която много напомня на японските "доброволни ограничения на износа" спрямо САЩ от 80-те години на миналия век. Всички знаем как приключи онзи процес.