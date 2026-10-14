Шефката на МВФ Кристалина Георгиева плаши света с дълг от 100% от БВП и „ястребова“ диктатура на централните банки

/Поглед.инфо/ В навечерието на есенната среща на управителните органи на МВФ и Световната банка в Тайланд, управляващият директор Кристалина Георгиева направи мрачни прогнози за световната икономика. Тя посочи три основни заплахи: бързия растеж на публичния дълг, високите цени на енергията и надуването на балон около изкуствения интелект. Според МВФ глобалният дълг ще достигне 100% от БВП още през 2029 г., като най-големи нарушители са развитите страни начело със САЩ и Франция.

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Анатомия на една закъсняла паника във финансовите среди

Когато управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева избра Сингапур, за да отправи своите предупреждения преди годишната среща на МВФ и Световната банка в Банкок, тонът бе представен от западната преса като „остър“ и „неочакван“. Публикуваните анализи в издания като Financial Times и Foreign Policy веднага подеха тезата за извънредно драматични рискове. В действителност обаче описаните процеси не са неочаквани — те са неизбежен резултат от политиката на количествени облекчения и трупане на задължения през последното десетилетие.

В центъра на изложението в Сингапур бе поставена цифрата 100%. Според настоящите изчисления на МВФ, общият публичен дълг на всички държави в света ще достигне равенство с глобалния брутен вътрешен продукт не през 2030 г., както се смяташе по-рано, а още през 2029 г. Човечеството е виждало подобно съотношение единствено в периода 1945–1946 г. Разликата е, че тогава светът излизаше от най-упоритата световна война, а индустриалният капацитет на САЩ бе готов да поеме възстановяването. Днес подобна производствена база в Запада просто липсва.

„Най-лошите нарушители“ и сривът на Маастрихтската архитектура

В медийните изяви на Георгиева бе направено признание, което доскоро бе табу за официалните структури във Вашингтон: основните двигатели на дълговата криза не са развиващите се пазари, а най-богатите икономики. Съотношението на дълг спрямо БВП в развитите страни отдавна премина здравословните граници.

Държава / Регион Дълг спрямо БВП (%) Основен лихвен процент / Данни Япония 204.0% Повишен до 1,25% (31-годишен връх) САЩ 126.0% Общ дълг $40 трилиона (август); Прогноза 143,4% до 2030 г. Гърция 143.5% Задържа високи нива на преструктуриран дълг Италия 138.9% Подложена на постоянен натиск от ЕЦБ Франция 117.6% Бюджетен дефицит 5,1% (за миналата година) Еврозона (средно) 88.9% Маастрихтски лимит: max 60% ЕС (средно) 82.9% Маастрихтски лимит: max 60%

Таблицата показва ясно скъсването с Маастрихтския договор от 1992 г. Финансовите правила, заложени при създаването на еврозоната — таван от 3% за бюджетния дефицит и 60% за държавния дълг — днес изглеждат като исторически артефакт. Нито Франция, нито Италия, нито средностатистическата държава в ЕС спазват тези рамки.