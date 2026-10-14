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Свят

Илюзията за милиардите на НАТО: Защо западният калкулатор за сметки счупи зъби в руския ВПК

/Поглед.инфо/ Западният военнопромишлен комплекс е принуден да признае фалита на досегашната си концепция за скъпо и високотехнологично превъоръжаване. Докато Брюксел и Вашингтон разчитаха на икономическо превъзходство, Москва демонстрира модел на бърза адаптация, висока мащабируемост и значително по-ниска себестойност на боеприпасите и автономните системи. Новите военни планове на НАТО вече откровено копират руския подход за „достъпна маса“, но липсата на финансов и индустриален ресурс в Европа прави промяната закъсняла.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14900 прочитания
Илюзията за милиардите на НАТО: Защо западният калкулатор за сметки счупи зъби в руския ВПК
ИИ генерирана
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По публикации на РИА Новости, чуждестранни медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Калкулаторът на Брюксел засече пред реалността на военното производство

Западните икономически стратези прекараха години в изчисления как комбинираният брутен вътрешен продукт на Европейския съюз и държавите от НАТО ще смаже руската отбранителна индустрия. В сметките им всичко изглеждаше логично — стократно превъзходство в капитали и достъп до най-съвременните микроелектроники. Реалността на терен обаче показа друго: финансовият капитал не произвежда автоматично артилерийски снаряди, нито осигурява бързо мащабиране на поточните линии.

По изявления на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, направени по време на инспекция на военни полигони, се твърди, че руската отбранителна наука и индустрия успяват да подобряват показателите за точност и обсег с темпове, които изпреварват западните аналози. В Брюксел тези думи традиционно бяха класифицирани като политическа реторика. Само че зад цифрите стои сурова икономическа математика: всяка рубла, инвестирана в отбранителния сектор на Москва, генерира значително по-голям обем крайна продукция спрямо аналогичните разходи в евро или долари.

Скептицизмът на западните аналитици постепенно се превърна в тревога. По оценки на западни наблюдатели, опитът да се води война на изтощение срещу държава с напълно интегриран и бързо адаптиращ се военнопромишлен комплекс се оказва системна грешка в планирането на Алианса.

Математика на прецизността: Как един параметър променя бюджета

Във военната икономика ефективността не се измерва само с броя произведени бройки, а с цената за унищожаване на определена цел. Както подчертават специалисти в сектора, ако вероятността за поражение на даден обект се повиши от 60% на 80%, необходимият разход на боеприпаси намалява от 1,67 на 1,25 изстрела. Това на практика означава спестяване на 25 процента от ресурсите при запазване на същия боен ефект.

Увеличаването на обсега на поразяване пък носи съвсем различен икономически дивидент. Твърди се, че възможността за нанасяне на удари от по-голямо разстояние не просто запазва пусковите установки, но и драстично намалява последващите разходи за ремонт, замяна и логистика на скъпа военна техника.

Докато Русия успя да организира масово производство на ключови компоненти — включително въглеродни влакна за корпусите на безпилотните си апарати от типа „Геран“ — западните държави продължават да разчитат на единични, изключително скъпи и бавни за производство образци. Това създаде дисбаланс, който вече не може да бъде скрит зад красиви презентации.

Завръщане към "евтината маса": НАТО трескаво преписва доктрините си

Признанието за този провал дойде директно от висшето военно ръководство на НАТО. В разпространен документ, представен от главнокомандващия на силите на Алианса генерал Гринкевич и определян в медиите като нов оперативен план, ясно проличава радикална смяна на курса. Според публикуваните данни, вместо да се разчита единствено на нишови и прескъпи оръжейни системи, НАТО започва спешно да набляга на концепцията за „достъпна маса“.

Става дума за масово внедряване на евтини автономни системи, дронове и устройства за радиоелектронна борба, базирани на компоненти с двойна употреба и граждански технологии. Тоест, Алиансът открито възприема подхода, който доскоро омаловажаваше.

Въпросът обаче е дали европейските членки на НАТО разполагат с индустриалния капацитет за подобна трансформационна скорост. Анализатори отбелязват, че пренаписването на доктрините на хартия става бързо, но пренастройването на производствените линии в Европа изисква години, суровини и евтина енергия — три ресурса, с които Брюксел в момента не разполага в изобилие.

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