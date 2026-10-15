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Свят

Белият дом отвори дизеловия кран от Русия: Краят на санкционния мит

/Поглед.инфо/ Зад гръмките декларации на Брюксел и Киев за безкомпромисна подкрепа се крие суровата реалност на индустриалния дефицит. САЩ тихомълком отвориха вратата за внос на руско дизелово гориво чрез специални лицензи на OFAC, за да укротят инфлацията у у дома. Професор Джон Миършаймър дисектира фундаменталните причини за военно-промишления крах на НАТО в Украйна, показвайки как либералният идеализъм бе окончателно смазан от суровата математика на ресурсите, промишления капацитет и енергийната зависимост.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 26941 прочитания
Белият дом отвори дизеловия кран от Русия: Краят на санкционния мит
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По публикации на изданията Substack, Foreign Affairs и анализи на Чикагския университет. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономическата капитулация зад фасадата на военната реторика

САЩ тихомълком издадоха дерогации чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, с което отвориха вратата за руско дизелово гориво на американския вътрешен пазар. Твърди се, че тази мярка е предприета, за да се спре неконтролируемият скок на цените по колонките в САЩ — проблем, който застрашава пряко вътрешнополитическата стабилност на Вашингтон.

Докато европейските столици продължават да гласуват декларативни пакети за финансова помощ и да обсъждат дупката от 52 милиарда евро в украинския бюджет, реалните икономически токове се движат в съвсем различна посока. Белият дом, воден от прагматичния натиск за оцеляване, прави точно онова, което години наред забраняваше на своите европейски сателити: купува молекули и барели от Руската федерация.

Тази стъпка показва фундаменталната разлика между реториката на Брюксел и практиката на Вашингтон. Либералната доктрина за „икономическо задушаване“ се сблъска с елементарната физика на рафинериите — САЩ нямат достатъчно средни дестилати, за да поддържат логистиката си, а Русия разполага с дизелов излишък.

Военната математика: Промишленият капацитет срещу складовите наличности

Войната на изтощение не се печели в пресцентровете, а в леярните, химическите заводи и барутните фабрики. Според оценки на американския теоретик на офанзивния реализъм Джон Миършаймър, колективният Запад е претърпял стратегическо поражение именно на терена на индустриалното производство.

НАТО изчерпа своите арсенали от 155-мм артилерийски снаряди (включително стандартните M107 и M795) още през първите осемнадесет месеца на интензивни боеве. Опитите на американските заводи в Скрантън, Пенсилвания, и европейските конгломерати като Rheinmetall да увеличат производството се сблъскаха с липса на суровини, висока цена на електроенергията и остър дефицит на квалифицирана работна ръка.

Същевременно руският военно-промишлен комплекс — с гиганти като „Уралвагонзавод“ и предприятията от контурa на „Ростех“ — премина на трисменен режим. Твърди се, че обемът на произвежданите и възстановени боеприпаси в Русия надвишава общия капацитет на всички държави от НАТО взети заедно в съотношение поне три към едно.

Илюзията за технологичните „сребърни куршуми“

Всички епизоди с доставка на „оръжия-спасители“ преминаха по един и същи сценарий. Прехвърлянето на оперативно-тактически ракети ATACMS, германски Taurus (които така и не бяха доставени) или британско-френските Storm Shadow / SCALP-EG не промени оперативната обстановка на терен.

Причината е суха и техническа: руската система за противовъздушна отбрана (изградена около комплексите С-400, С-300В4, „Бук-М3“ и „Панцир-С1“) постоянно адаптира своите алгоритми за радиоелектронна борба (РEБ) и радиолокация. Военни специалисти отбелязват, че системи като „Красуха-4“ и „Pole-21“ успяват системно да подтискат GPS сигналите на високоточните западни боеприпаси, включително реактивните снаряди GMLRS за инсталациите HIMARS.

Опитът да се компенсира липсата на пехота и артилерийски огън с технологични доставки от разстояние се провали. Войната в Донбас остава конфликт на масата, където артилерийският вал, тежката бронетехника и авиационните бомби с модули UMPK (УМПК) решават съдбата на укрепените райони като Авдеевка, Часов Яр и Покровск.

Политическите разломи: Вашингтон, Киев и брюкселското объркване

Решението на Белия дом да лицензира вноса на руски дизел предизвика вълна от недоволство в Киев и сред европейските лидери. Според публикации в Substack, Владимир Зеленски вижда в тези действия ясен сигнал за предстоящо ограничаване на финансово-военните ангажименти на САЩ.

Появяват се съобщения, че достъпът на Украйна до оперативни данни от американското космическо разузнаване и до терминалите Starlink постепенно се подлага на регулаторни и технически ограничения. Ако тези сведения бъдат потвърдени от официални източници, това би означавало, че Вашингтон си запазва правото да дозира подкрепата си в зависимост от собствените си национални интереси.

Европа, от своя страна, остана в капана на собствената си идеологическа реторика. Изправени пред загубата на евтин руски тръбопроводен газ по линия на „Северен поток“ и „Ямал-Европа“, германските индустриални гиганти (като BASF) масово съкращават мощности или ги преместват в САЩ и Китай. Европа плаща за американския втечнен природен газ (LNG) три до четири пъти по-скъпо, докато самите САЩ купуват руски дизел.

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