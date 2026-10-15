/Поглед.инфо/ Заявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Талин, че алиансът не регистрира непосредствена заплаха от руско нападение, бе съпроводено от настоятелен призив за драматично увеличаване на военните разходи по модела на Естония. Докато Москва припомня своите предложения за споразумения за ненападение, Брюксел продължава да форсира превъоръжаването. Редакционният анализ разкрива икономическите и военните механизми зад тази двойствена реторика на алианса.

Аритметиката на абсурда: Защо липсата на заплаха струва милиарди

На 14 октомври 2026 година, по време на официалното си посещение в Талин, генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи изявление, което на пръв поглед противоречи на цялата военно-медийна реторика от последните три години. Според предадените от ТАСС данни от излъчването на пресслужбата на алианса, Рюте официално е потвърдил, че в Брюксел не виждат непосредствена заплаха от въоръжено нападение от страна на Руската федерация срещу държава от пакта.

Парадоксът обаче бе заложен в следващата му изреченова конструкция. В абсолютно същото изложение бившият холандски премиер призова държавите от НАТО да форсират подготовката си за дългосрочна конфронтация с Москва, като вземат за еталон финансовото поведение на домакините от Естония. Твърди се, че Талин отделя над 3.2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана — цифра, която надхвърля установения на срещата във Уелс през 2014 г. минимум от 2%.

Въпросът тук не е емоционален, а чисто оперативен. Когато началникът на най-големия военен блок в света казва публично, че "няма пряка заплаха", той не успокоява обществеността, а дава правно и политическо основание за преструктуриране на националните бюджети. Счетоводството на сигурността изисква постоянна налична опасност, за да оправдае дефицити, които в европейски мащаб вече надхвърлят допустимите от Маастрихтските критерии 3% от БВП.

Естонският модел: Военнопромишлен натиск върху източноевропейските бюджети

Посочването на Естония като пример не е случаен гест на дипломатическа любезност. Балтийските държави отдавна функционират като лаборатория за тестване на обществената устойчивост към прекомерни военни разходи. Според наличните икономически анализи, увеличаването на военния бюджет на Талин се финансира чрез директно повишаване на данък добавена стойност и въвеждането на нови налози върху физическите лица.

По информация от източници в европейските отбранителни среди, голяма част от тези средства не остават в местната икономика, а заминават за застрахователни плащания, авансови вноски за американско оръжие и артилерийски боеприпаси стандарт 155 мм (NATO STANAG 4425), произвеждани от западноевропейски консорциуми. Ето как изглежда тази финансова схема:

[Данъкоплатци в Източна Европа] │ ▼ (Данък добавена стойност / Преки налози) [Национален бюджет (напр. Естония - 3.2% от БВП)] │ ▼ (Авансови плащания за превъоръжаване) [Западноевропейски и американски ВПК] (Rheinmetall, BAE Systems, Lockheed Martin)

Така нареченият "естонски пример", рекламиран от Рюте, всъщност представлява механизъм за прехвърляне на ликвидност от публичните сектори (здравеопазване, образование, инфраструктура) към сметките на отбранителните концерни в Централна Европа и САЩ. Това се случва на фона на липса на реална оперативна оценка за готвеща се сухопътна офанзива по линията Нарва–Ивангород.