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Поглед към Китай

Китайската външна търговия създава нови възможности за света

/Поглед.инфо/ На 14 октомври Китай публикува данните за вноса и износа през първите три тримесечия на годината. Според тях общият обем на стокообмена на страната е достигнал 39,94 трилиона юана, което представлява ръст от 18,8% на годишна база. Износът се е увеличил с 16,4%, а вносът – с 22,3%. През септември общият обем на вноса и износа е достигнал 5,16 трилиона юана, като за първи път е надхвърлил границата от 5 трилиона юана. Ръстът за месеца е 27,5%. Така и вносът, и износът запазват добрата си динамика.

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Китайската външна търговия създава нови възможности за света
Източник: 38picres.cgtn.com
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В условията на нестабилна международна обстановка и нарастващи рискове и предизвикателства как китайската външна търговия успява да продължи развитието си въпреки натиска?

Лю Юе, изпълнителен директор на Института за глобални иновации и управление към Университета за външна икономика и търговия, посочва две основни причини. От една страна, промишлените иновации в Китай продължават да отговарят на глобалните потребности, като страната използва натрупания технологичен опит и добре развитата си производствена база, за да превръща иновациите във висококачествени продукти и услуги. От друга страна, потенциалът на огромния китайски пазар се разгръща все по-пълноценно, създавайки условия и други държави да се възползват от възможностите, които Китай предлага. Напредъкът в инициативи като „Китайската година“ на АПЕК и изграждането на Новия западен сухопътен и морски коридор допълнително разширява възможностите за взаимноизгодно икономическо и търговско сътрудничество.

Като най-голямата производствена държава в света и втория по големина потребителски пазар, Китай има съществено значение за стабилността на глобалните производствени и снабдителни вериги, както и за развитието на предприятията в различните страни. От корабостроенето и промишлените роботи до високоскоростните оптични комуникационни модули и сървърните шкафове за изчисления с изкуствен интелект – Китай продължава да изпълнява ролята на „стабилизираща котва“ в глобалните производствени и снабдителни вериги, укрепвайки промишления капацитет на своите партньори.

Китай отваря вратите си към света все по-широко и посланието става все по-ясно: да вървиш заедно с Китай означава да вървиш заедно с възможностите.

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