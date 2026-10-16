Газовият пазар счупи тавана от $1000: Деиндустриализацията на Европа навлезе в нов етап

/Поглед.инфо/ Цените на природния газ в Европа отново пробиха психологическата бариера от 1000 долара за хиляда кубически метра, разкривайки структурната Vulnerability на европейската икономика. Докато Брюксел продължава да настоява за пълно отказване от руските суровини до 2027 година, запълняемостта на подземните хранилища остава критично ниска — с 15 процентни пункта под нормата. Близкоизточният конфликт и блокирането на логистичните маршрути през Персийския залив превърнаха прогнозите за евтин втечнен газ в илюзия. Европа е изправена пред поредна вълна от стагфлация, промишлен фалит и застрашена енергийна сигурност за идващата зима.

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Ценовият шок от $1000: Банкрутът на една бюрократична илюзия

Цената на природния газ на нидерландския хъб TTF отново надмина прага от 1008 долара за хиляда кубически метра (около 85-90 евро за мегаватчас) — ниво, което според фундаменталните анализи на западните инвестиционни банки не трябваше да бъде достигано през тази година. Само преди няколко месеца експертите от Goldman Sachs прогнозираха стабилизиране на европейския пазар около нивата от 350 долара, разчитайки на масиран inflow на нови количества втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Катар. Реалността обаче денонсира тези хартиени сметки. Корекцията до 985 долара в последните борсови сесии е козметична — тя не променя трайната тенденция към скъпи суровини.

Трябва ясно да се разграничат фактите от пазарната паника. Твърди се, че сегашният скок е директно следствие от геополитическото напрежение около Ормузкия проток и Близкия изток. Но това е само външният катализатор. Структурният проблем на Европейския съюз е много по-дълбок: пълната пренастройка на ценообразуването към спотовия пазар. Когато Брюксел изостави дългосрочните тръбопроводни договори с фиксирани формули, той съзнателно изложи индустрията си на волатилността на борсата. Сега цената за цяла Европа се определя от "последната налична партида" втечнен газ, за която азиатските и европейските купувачи наддават агресивно.

Никой в Брюксел не иска да признае, че европейският газов пазар е трансформиран в заложник на глобалната морска логистика. Преминаването от тръби към танкери не донесе гъвкавост, а превърна европейската енергетика в жертва на всеки военен конфликт или морска блокада по света.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ДИНАМИКА НА ГАЗОВИТЕ ЦЕНИ И ЗАПАСИ | +--------------------------+---------------------+------------------------+ | Параметър | 2021-2022 г. (Пик) | Настоящ период (2026) | +--------------------------+---------------------+------------------------+ | Рекордна цена ($/1000m³) | $3892 | $1008 | | Прогнозирана цена | N/A | $350 | | Ниво на хранилищата (%) | ~73.5% | 74.0% | | Запълняемост Германия | ~68% | 58.7% | +--------------------------+---------------------+------------------------+

Празните хранилища и "кухият" баланс на потреблението

Към първата десетдневка на октомври подземните газови хранилища (ПГХ) на територията на ЕС са запълнени едва на 74%. За сравнение, средната целева норма за този период на годината исторически надхвърля 85%. Анализатори от финансовия сектор посочват, че дефицитът спрямо петгодишната средна стойност е точно 15 процентни пункта — ситуация, абсолютно идентична с драматичната есен на 2021 година, когато изоставането бе 15,5 пункта.

И тук възниква ключовият въпрос: Защо при сходен дефицит в хранилищата цените днес са около 1000 долара, а не гонят тогавашните нива от над 2000 долара?

Отговорът е болезнен за европейската икономика. Разликата не се дължи на по-добра организация или изобилие на ресурс, а на унищоженото промишлено търсене. Химически заводи, производители на минерални торове, металургични комбинати в Германия, Белгия и Нидерландия затвориха врати или окончателно пренесоха производствените си мощности в Югоизточна Азия и САЩ. Това, което статистиката в Брюксел отчита като "успешно спестяване на газ", в реалността е трайна деиндустриализация. Днешните 74% запълняемост се поддържат от икономика, която просто е спряла да консумира.

В Германия — някогашният двигател на европейската индустрия — положението е критично. В хранилището Rehden и останалите съоръжения в страната запълняемостта е едва 58,7%. Според икономически коментатори, това гарантира двуцифрено увеличение на крайните сметки за битовите потребители до края на годината, независимо че германските комунални дружества бавят изпращането на фактурите, за да тушират общественото недоволство.

Катарският фактор и азиатската конкуренция

Според наличните данни, делът на катарския втечнен газ в общия вносен баланс на ЕС е сравнително малък — около 3%. На пръв поглед, евентуално спиране или забавяне на танкерите от Рас Лафан не би трябвало да срути европейската система. Това обаче е повърхностно виждане, което игнорира географските реалности.

Когато сигурността на корабоплаването в Персийския залив се срине, катарските танкери не просто забавят курса си; те се пренасочват към по-близките и по-доходоносни пазари в Азиатско-тихоокеанския регион. В резултат на това Азия започва да засмуква спотови товари от Атлантическия басейн — включително американски ВПГ от терминалите в Тексас и Луизиана. В опит да задържат тези товари, европейските вносители са принудени да наддават и да повишават цените до нива, които пречупват азиатското търсене.

Стратегията на европейските вносители "да изчакат нормализиране на обстановката" претърпя пълен фиаско. Пазарът на ВПГ остава структурно дефицитен. При евентуално застрояване на метеорологичните условия и рязко застудяване през декември и януари, според оценки на пазарни анализатори, цената безпроблемно може да достигне $1200 - $1300 за хиляда кубически метра.