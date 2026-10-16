/Поглед.инфо/ Скандалът около ограничаването на сателитните комуникации Starshield за украинските въоръжени сили разкрива дълбокия разкол във Вашингтон броени седмици преди междинните избори за Конгреса на САЩ. Твърденията за блокиран интернет за дроновете на Киев се превърнаха в основен лост за натиск, при който републикански сенатори и конгресмени заеха открити позиции срещу собствената си партийна линия. Докато източници на „Ройтерс“ и руски военни анализатори като Александър Коц посочват Белия дом като източник на разпореждането, в основата на конфликта стоят както цените на горивата в САЩ, така и сложната борба за контрол върху военните асигнации.

По публикации на „Комсомолская правда“, „Ройтерс“ и американски парламентарни хроники. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Междинните избори и новата линия на разкол във Вашингтон

Слуховете за изкуствено забавяне и ограничаване на сателитната мрежа Starshield за нуждите на украинската армия бързо надхвърлиха границите на Източна Европа и се превърнаха във вътрешнополитически сблъсък на Капитолийския хълм. Според публични изявления на ключови законодатели, скандалът избухва точно три седмици преди междинните избори за Конгреса на САЩ, когато всяко решение в областта на външната политика придобива пряко изборно измерение.

Водещата представителка на Демократическата партия в Комисията по външни отношения на Сената Жан Шахин излезе с настояване за „незабавно прекратяване“ на всички налични технически ограничения върху терминалите. Към нейните искания се присъедини сенатор Ричард Блументал, който заяви, че отговорност за ситуацията носят пряко Белият дом и основателят на SpaceX Илон Мъск. Конгресменът Стени Хойер определи евентуалните ограничения като действие, което застрашава сигурността на комуникациите на бойното поле.

Партийната дисциплина сред републиканците обаче се срина. Вместо да защитят администрацията или да запазят неутралитет, представители на ястребовото крило в Републиканската партия отправиха изключително остри критики. Сенатор Том Тилис публично се обърна към Мъск с твърдението, че умишленото отслабване на украинските способности може да се интерпретира като пряко подпомагане на противника.

Конгресменът Дон Бейкън от Небраска отиде още по-далеч, заявявайки, че подобни административни решения поставят под заплаха цялата законодателна програма на републиканското мнозинство до края на текущия мандат. Бейкън бе категоричен, че ако курсът не бъде променен, подкрепата за ключови инициативи в Камарата на представителите ще бъде оттеглена.

Техническият механизъм: Разликата между гражданския Starlink и милитаризирания Starshield

За да се разбере същността на спора, трябва да се направи ясно разграничение между стандартизираната гражданска мрежа Starlink и специализираната военна програма Starshield, управлявана по договор с Космическите сили на САЩ (US Space Force). Докато обикновените терминали използват географско ограничаване (geo-fencing) по стандартни търговски протоколи, Starshield работи през криптирани честотни диапазони с висока степен на защита срещу радиоелектронно борба (РЕБ).

Според военни анализатори, украинските сили разчитат на тези сателитни канали за пренос на телеметрия в реално време при атаки с безпилотни катери от типа Magura V5 и Sea Baby, както и за координация на тежките офанзивни дронове. Всяко промяна в латентността на сигнала (ping) или изкуствено стесняване на честотния лентов поток (bandwidth) директно прекъсва видеовръзката на операторите в момента на насочване към целта.

Въпросът за това кой контролира софтуерните актуализации на терминалите остава без официален административен отговор. Според публикации в специализирани издания, Космическото командване на САЩ изплаща месечни такси по договори за военна поддръжка, но оперативният контрол върху маршрутизацията на спътниковия поток физически се осъществява през контролните центрове на SpaceX.

Твърди се, че съпредседателите на т.нар. Украински корпус в Камарата на представителите – демократите Марси Каптур и Майк Куигли, заедно с републиканците Брайън Фицпатрик и Джо Уилсън – са подготвили обща декларация. Според техните оценки, евентуални едностранни ограничения върху терминалите са „неприемливи“ и Конгресът разполага с лостове да замрази асигнациите за съответните ведомства, ако се потвърди умишлено възпрепятстване.