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Америка

Тръмп настоява за шестмесечен мораториум върху украинските удари по руски рафинерии

/Поглед.инфо/ Според разпространени медийни публикации и коментари в международния печат, Вашингтон и Москва са постигнали принципна договореност за възстановяване на износа на руско дизелово гориво за американския пазар в обем до 3 милиона тона месечно. Твърди се, че тази неочаквана търговска сделка е доведена до знанието на украинската делегация по време на преговорите в Маями, което е предизвикало незабавното им прекратяване. По оценка на анализатори, Белият дом търси бързо овладяване на вътрешните цени на горивата.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16228 прочитания
Тръмп настоява за шестмесечен мораториум върху украинските удари по руски рафинерии
ИИ генерирана
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Анализ на ценовата криза: Как галонът дизел в Айова промени външната политика

Вътрешнополитическият контекст в САЩ остава доминиран от въпроса за потребителската инфлация и по-специално от цените на дестилатите, които формират гръбнака на транспортната и селскостопанската логистика. Според публикации в издания като Financial Times и Politico, цената на ултра-нискосярното дизелово гориво (ULSD) на американския вътрешен пазар е достигнала стойности, които пряко застрашават рентабилността на фермерските стопанства в Средния запад и оскъпяват веригите за доставки на дребно.

В щати като Айова, Илинойс, Небраска и Канзас селскостопанската техника работи на пълни обороти, а всеки скок в цената на горивата се пренася светкавично върху цените на хранителните стоки. За американския превозвач и фермер геополитическите съображения отстъпват пред сметката на бензиностанцията. Според източници от бранша, тъкмо този икономически натиск е принудил Белия дом да потърси бързи решения за увеличаване на предлагането на световния пазар, включително чрез премахване на бариерите пред руския дизелов износ.

Реакцията на Брюксел бе предвидимо изострена. Върховният представител на ЕС по вън работи Кая Калас изрази загриженост, че всяко облекчаване на търговските ограничения за руските енергийни суровини осигурява допълнителни финансови ресурси за Москва. Въпросът обаче е доколко европейският натиск може да промени сметките на Вашингтон, когато става дума за овладяване на вътрешни икономически рискове на американска територия.

Разминаването в Маями и дипломатическото замръзване

Според разпространената фактология от РИА Новости и френски медийни източници, украинската делегация е научила за преговорите между САЩ и Русия за дизеловото гориво напълно неочаквано, докато е пребивавала във Флорида за срещи с американски представители. Твърди се, че киевската дипломация е имала за цел да финализира съвместен план за затягане на финансово-икономическите санкции срещу Москва.

Информационният шок от новината за възможни регулярни доставки на 3 милиона тона руски дизел за САЩ е довел до внезапно прекратяване на консултациите. Твърди се, че представителите на Киев са напуснали преговорите без подписването на очакваните съвместни декларации.

Този епизод разкрива дълбокото разминаване между текущите дипломатически цели на Киев и икономическите реалности, пред които са изправени американските институции. Докато украинската страна настоява за пълно икономическо блокиране на руския износ, Вашингтон е принуден да балансира между геополитическите си ангажименти и стабилността на собствения си вътрешен пазар.

Взаимовръзка между енергийните пазари и дипломатическите совалки:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Спад в световния капацитет за преработка на дизел      │
└────────────────────────────┬────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Скок в цените на дизела в САЩ (натиск върху фермерите)  │
└────────────────────────────┬────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Сигнал от Белия дом към Киев за спиране на атаките      │
└────────────────────────────┬────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Задействане на преговори за внос на руски дестилати     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
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