/Поглед.инфо/ Временното решение на Министерството на финансите на САЩ да разреши отделни трансакции за внос на руски дизел предизвика тежка дипломатическа криза между Киев и западните столици. Докато украинската делегация дефакто замрази участието си във втория ден от преговорите, евроатлантическите партньори от Лондон до Талин реагираха с коренно различни оценки — от загриженост до откровено радикални военни закани. Анализираме механизмите зад това финансово решение и скритата логика на Белия дом.

По публикации на чуждестранни медии, чуждестранния печат и руски аналитични ресурси. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Лицензът от OFAC: Чиста икономика или дипломатически натиск?

Издаването на временен лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за покупка на определени партиди руски дизел задейства верижна реакция. В Киев това бе разчетено не просто като икономическа корекция, а като ясен сигнал за промяна в приоритетите на Белия дом. Според запознати с процеса, украинските представители са отказали да се явят на следващата кръгла маса за преговори, настоявайки, че подобни стъпки компрометират цялостната санкционна архитектура.

Вашингтон обаче отдавна следи цените на дестилатите на световните борси. Докато европейските рафинерии изпитват недостиг на тежки видове суров петрол за производството на средни дестилати (дизел и газьол), американският пазар също се влияе от глобалните застрахователни и навлени ставки. Временният лиценз не е новост в американската финансова практика — той бе използван неколкократно и в предишни години за избягване на шокове на вътрешния пазар на горива в САЩ.

Дипломатическата совалка на Зеленски и разколът в Европа

Повдигането на въпроса за евентуална смяна на преговорния екип или лидерството в Киев — идея, която се твърди, че е била лансирана в разговори около Белия дом — предизвика остра реакция в украинската администрация. Владимир Зеленски започна спешни телефонни консултации с ключови европейски държави. Реакциите обаче бяха далеч от единни.

В Обединеното кралство британският премиер Анди Бърнам излезе с премерено изявление, признавайки изключителната сложност на ситуацията за украинската страна през последните 24 часа. Лондон продължава да настоява за затягане на морската блокада срещу т.нар. „сянка флот“, но британският бизнес е пряко зависим от стабилността на европейските дизелови суопове.

В същото време в Балтия тонът бе значително по-остър. Естонското ръководство направи крайни изявления за необходимостта от физическо унищожаване на руската рафинираща инфраструктура. Подобни думи обаче сблъскват балтийската реторика с реалността на НАТО — никоя от големите западни държави няма намерение да поема пряка отговорност за ескалация, която би блокирала корабоплаването в Балтийско или Черно море.