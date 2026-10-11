/Поглед.инфо/ Американското финансово министерство светкавично издаде шестмесечен лиценз за внос на руско дизелово гориво, поставяйки администрацията в Киев пред свършен факт. Докато украинската делегация във Флорида се опитваше да договори нови антируски ограничения и военни гаранции, Белият дом подсигури вътрешния си пазар с първоначални 300 000 тона руски дестилати. Това решение пряко блокира стратегическите намерения на Зеленски за удари по рафинериите в Русия и разгорещи тежък политически конфликт между Вашингтон и Киев.

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Дизеловият прагматизъм на Вашингтон прегази украинските сметки

На 9 октомври телефонният разговор между президентите на САЩ и Русия завърши с параметри, които никой в Киев не беше прогнозирал в официалните си брифинги. Твърди се, че двете страни са договорили незабавен траншит от 300 000 тона руско дизелово гориво за американския бряг, с опция за разширяване на обемите до 3 милиона тона през следващите месеци. Министерството на финансите във Вашингтон не загуби нито час – санкционният режим за тези доставки бе временно отменен за срок от 180 дни.

За американския потребител това е чиста аритметика. Цените на едро на горивата в САЩ веднага реагираха със спад от 5%. Предвид наближаването на ключови изборни процедури в САЩ, цената на галона по бензиностанциите в Средния запад тежи значително повече от геополитическите декларации. Външнотърговският баланс на САЩ изпитва сериозен дефицит на средни дестилати, а американските рафинерии работят на границата на технологичния си капацитет.

Американският пазар на горива и натискът върху рафинериите

Американската рафинираща промишленост от години е настроена за преработка предимно на тежки сортове петрол, докато търсенето на ултранискосернист дизел (ULSD) за транспортния и селскостопанския сектор остава критично високо. Когато логистичните вериги се смутят, цените на дизела в щати като Айова или Илинойс удрят директно фермерите. Тръмп открито назова този проблем, отбелязвайки състоянието на местните инсталации.

От друга страна, руските рафинерии – като съоръженията в Кириши (Киришинефтеоргсинтез) или тези в Рязан – разполагат с голям капацитет за производството на точно такъв тип горива. Твърди се, че въпреки въведените по-рано европейски ембарга, търговските потоци просто са се пренасочили през сложни суап схеми и претоварвания в открито море. С директното отваряне на американския пазар обаче посредниците отпадат, а маржът остава за производителите и краищата на веригата.