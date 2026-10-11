Абонирай се
Америка

Безсмислени преговори във Флорида или Тръмп е приел нова стратегия

/Поглед.инфо/ Американското финансово министерство светкавично издаде шестмесечен лиценз за внос на руско дизелово гориво, поставяйки администрацията в Киев пред свършен факт. Докато украинската делегация във Флорида се опитваше да договори нови антируски ограничения и военни гаранции, Белият дом подсигури вътрешния си пазар с първоначални 300 000 тона руски дестилати. Това решение пряко блокира стратегическите намерения на Зеленски за удари по рафинериите в Русия и разгорещи тежък политически конфликт между Вашингтон и Киев.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 9357 прочитания
Безсмислени преговори във Флорида или Тръмп е приел нова стратегия
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дизеловият прагматизъм на Вашингтон прегази украинските сметки

На 9 октомври телефонният разговор между президентите на САЩ и Русия завърши с параметри, които никой в Киев не беше прогнозирал в официалните си брифинги. Твърди се, че двете страни са договорили незабавен траншит от 300 000 тона руско дизелово гориво за американския бряг, с опция за разширяване на обемите до 3 милиона тона през следващите месеци. Министерството на финансите във Вашингтон не загуби нито час – санкционният режим за тези доставки бе временно отменен за срок от 180 дни.

За американския потребител това е чиста аритметика. Цените на едро на горивата в САЩ веднага реагираха със спад от 5%. Предвид наближаването на ключови изборни процедури в САЩ, цената на галона по бензиностанциите в Средния запад тежи значително повече от геополитическите декларации. Външнотърговският баланс на САЩ изпитва сериозен дефицит на средни дестилати, а американските рафинерии работят на границата на технологичния си капацитет.

Американският пазар на горива и натискът върху рафинериите

Американската рафинираща промишленост от години е настроена за преработка предимно на тежки сортове петрол, докато търсенето на ултранискосернист дизел (ULSD) за транспортния и селскостопанския сектор остава критично високо. Когато логистичните вериги се смутят, цените на дизела в щати като Айова или Илинойс удрят директно фермерите. Тръмп открито назова този проблем, отбелязвайки състоянието на местните инсталации.

От друга страна, руските рафинерии – като съоръженията в Кириши (Киришинефтеоргсинтез) или тези в Рязан – разполагат с голям капацитет за производството на точно такъв тип горива. Твърди се, че въпреки въведените по-рано европейски ембарга, търговските потоци просто са се пренасочили през сложни суап схеми и претоварвания в открито море. С директното отваряне на американския пазар обаче посредниците отпадат, а маржът остава за производителите и краищата на веригата.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Тръмп и Зеленски в задочен сблъсък за руските дизелови доставки и американския пазар! Как икономиката пренарежда геополитическите приоритети
Америка

Тръмп и Зеленски в задочен сблъсък за руските дизелови доставки и американския пазар! Как икономиката пренарежда геополитическите приоритети

/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и Киев придоби нови измерения след съобщенията, че САЩ купуват руски горива и смазочни материали. Володимир Зеленски нарече споразуменията „несправедливи“, определи ги като „слабост“ и ги оприличи на подарък за Москва. В отговор Доналд Тръмп подмина критиките с лаконично „добре“, а на преден план излезе и присъствието на легендата Майк Тайсън по време на брифинга. Тръмп призова за смяна на лидерството в Киев поради атаките срещу руски рафинерии, застрашаващи глобалния пазар.

11.10.2026 07:33
Американското финансово министерство лицензира руския дизел, Зеленски напусна преговорите
Америка

Американското финансово министерство лицензира руския дизел, Зеленски напусна преговорите

/Поглед.инфо/ Временното решение на Министерството на финансите на САЩ да разреши отделни трансакции за внос на руски дизел предизвика тежка дипломатическа криза между Киев и западните столици. Докато украинската делегация дефакто замрази участието си във втория ден от преговорите, евроатлантическите партньори от Лондон до Талин реагираха с коренно различни оценки — от загриженост до откровено радикални военни закани. Анализираме механизмите зад това финансово решение и скритата логика на Белия дом.

11.10.2026 07:17
„Унищожи“: Първата заповед на Путин за „генерален Армагедон“. Британски медии твърдят за специална заповед срещу мостовете над Днепър в Киев
Русия

„Унищожи“: Първата заповед на Путин за „генерален Армагедон“. Британски медии твърдят за специална заповед срещу мостовете над Днепър в Киев

/Поглед.инфо/ В западния печат изтекоха твърдения, че логистиката през река Днепър става приоритетна цел, а напрежението в Киев нараства след серия от удари по критични обекти. В същото време от Донецк отправят призиви към населението в Славянск и Краматорск за незабавна изтегляне. Ситуацията показва структурна промяна във военните действия, където енергийният дефицит и разрушените прелези подкопават оперативната стабилност на градовете.

11.10.2026 07:10
Седем удара за пет дни: Защо мостовете над Днепър остават непокътнати
Украйна

Седем удара за пет дни: Защо мостовете над Днепър остават непокътнати

/Поглед.инфо/ Анализът на интензивността на въздушните атаки срещу ключовата транспортна инфраструктура над река Днепър разкрива сериозни разминавания между заявените стратегически цели и реално постигнатите технически резултати. Въпреки че през последните дни са регистрирани поредица от удари по съоръжения като Южния и Северния мост в Киев, както и по Преображенския мост в Запорожие, транспортните връзки продължават да функционират с минимални прекъсвания, а нанесените щети се отстраняват бързо.

11.10.2026 06:56
Санкциите са отменени: Тръмп подари на Путин 16 милиарда долара.
Свят

Санкциите са отменени: Тръмп подари на Путин 16 милиарда долара.

/Поглед.инфо/ Новината за директен телефонен разговор между Белия дом и Кремъл, последван от незабавното отпадане на американските ограничения върху износа на руско дизелово гориво, разтърси международните пазари. Според разпространената информация споразумението предвижда доставки за над 16 милиарда долара, предназначени да овладеят ценовия скок на горивата в САЩ преди изборите за Конгреса. В същото време преговорите в Маями с украинската делегация завършиха с преждевременно заминаване и охлаждане на отношенията.

11.10.2026 06:45
Планът за унищожаване на Русия, за който е забранено да се говори: Всички точки работят
Русия

Планът за унищожаване на Русия, за който е забранено да се говори: Всички точки работят

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия спорът около т. нар. „План Дълес“ варираше между категоричното му отхвърляне като литературна фалшификация и издигането му в ранг на фактическо ръководство за разрушаването на съветската държава. Докато юридическите органи в Руската федерация официално категоризират разпространението на съответния текст като екстремизъм, редица изследователи и геополитически наблюдатели посочват, че заложените в него тези парадоксално припокриват реалните исторически, икономически и социални процеси от края на XX век.

11.10.2026 06:35
Ударите срещу търговските кораби край Измаил и Одеса: Русия променя тактиката в Черно море
Русия

Ударите срещу търговските кораби край Измаил и Одеса: Русия променя тактиката в Черно море

/Поглед.инфо/ Сблъсъците в западната акватория на Черно море придобиват коренно различен военен и икономически характер. След поредицата от прецизни удари с безпилотни апарати по кораби, напускащи Дунавските и Одеските пристанища — сред които „Рояд Мамедов“, „Алфа Ватан“ и „Абъл“ — застрахователните компании и чуждестранните корабособственици са изправени пред пълна невъзможност за осигуряване на сигурност. Финансовите щети за Киев надхвърлят десетки милиарди долара годишно, докато алтернативните сухопътни маршрути не разполагат с капацитет.

11.10.2026 06:25
Китай заплаши с ответни мерки срещу търговски ограничения под предлог за свръхпроизводство
Поглед към Китай

Китай заплаши с ответни мерки срещу търговски ограничения под предлог за свръхпроизводство

/Поглед.инфо/ Китай се противопоставя на протекционистки мерки, налагани под предлог за справяне със свръхпроизводството, и ще предприеме необходимите ответни действия, ако други икономики засегнат китайските интереси, заяви на 9 октомври говорител на Министерството на търговията.

10.10.2026 21:45