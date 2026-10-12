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Свят

Предсказа се, че светът ще се изправи пред глобална трагедия. Едва след това човечеството ще започне да ограничава изкуствения интелект.

/Поглед.инфо/ Растящото напрежение около липсата на рамки за контрол над изкуствения интелект все по-често предизвиква паралели с надпреварата във въоръжаването от времето на Студената война. Според коментатори и експерти, днешните спорове между водещите технологични сили повториха модела от средата на 20-ти век, когато реални съкращения и ограничения бяха договорени едва след критични инциденти. Анализът разглежда историческата аналогичност с ядреното възпиране, технологичните аргументи за контрол и икономическите интереси, които спират пълната регулация на алгоритмите.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20822 прочитания
Предсказа се, че светът ще се изправи пред глобална трагедия. Едва след това човечеството ще започне да ограничава изкуствения интелект.
ИИ генерирана
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Урокът от височинните взривове: Защо дипломацията чака катастрофа

През юли 1962 г. САЩ провеждат ядрения опит Starfish Prime, взривявайки боеголовка с мощност 1,4 мегатона на височина около 400 километра над Атола Джонстън в Пасифика. Електромагнитният импулс (EMP) изважда от строя уличното осветление и телекомуникационните линии на над 1300 километра в Хавай, а генерираният радиационен пояс поврежда или разрушава поне 8 от общо 24 спътника, намиращи се в ниска околоземна орбита по онова време (включително първия комерсиален комуникационен спътник Telstar 1). Едва след този инцидент и последвалата през октомври същата година Карибска криза, Москва и Вашингтон сядат на масата за преговори, за да подпишат през 1963 г. Договора за забрана на изкушенията с ядрено оръжие в атмосферата, космоса и под водата.

В предаването „Итоги на ДНК с Делягином“ по телевизия „Царград“ председателят на съвета на Фонда за развитие на цифровата икономика Герман Клименко и докторът по икономика Михаил Делягин направиха директна аналогия между този исторически епизод и сегашното състояние на сектора за изкуствен интелект. Твърди се, че днешната международна архитектура е еднакво неспособна да установи превантивни ограничения върху технологичните мощности, преди да настъпи сериозен колапс.

Ако днес се случи подобен радиационен или софтуерен срив на ниска околоземна орбита, последиците за системи като Starlink на SpaceX (която разполага с хиляди активни апарата) биха били незабавни. Подобна логика важи и за критичната наземна инфраструктура. Клименко изтъква, че докато липсва конкретен физически щетен случай — например спиране на енергийна мрежа или срив в управлението на здравна институция — преговорите между основните играчи като САЩ и Китай ще останат на ниво декларации.

Милиард жертви или корпоративно лобиране: Психологията на алармизма

В интервю за NBC News основателят на Microsoft Бил Гейтс изрази опасения, че некоординираният напредък при невронните мрежи може в даден момент да създаде условия за глобална катастрофа, засягаща до милиард души. Твърди се, че основният рисков фактор според него е комбинацията от злонамерени субекти (киберпрестъпници или държавни актьори) и високоавтономни алгоритмични системи. Гейтс призова за задължително държавно регулиране и нормативи за сигурност.

В същото време редица специалисти изразяват скептицизъм относно мотивите зад тези призиви. Професорът от Международния изследователски институт за контролни науки Роман Душкин посочва, че голяма част от публичните алармистични изявления нямат техническа обоснаваност. Той припомня писмото от април 2023 г., подписно от Илон Мъск и стотици технологични лидери, с което се искаше шестмесечен мораториум върху обучението на модели, по-мощни от GPT-4. Скоро след това обаче Мъск основа новата си компания xAI и пусна модела Grok, което повдига въпроси дали призивите за регулация не са просто механизъм за забавяне на конкуренцията.

Фигура / ЕкспертОсновна тезаПредлагано решениеСкептицизъм / Контрааргумент
Герман КлименкоЧовечеството регулира опасни технологии едва след мащабен катаклизъмМеждународни рамки след конкретен инцидентБез физически щети (напр. срив в болница) държавите нямат стимул за преговори
Бил ГейтсИИ може да бъде използван за катастрофални сценарииЗадължително държавно регулиране и законови праговеГолемите корпорации използват регулацията за издигане на бариери пред нови играчи
Илон МъскНеконтролираният ИИ е фундаментална заплаха за цивилизацията6-месечен мораториум върху обучението (април 2023)Пускането на Grok веднага след апела за мораториум показва пазарна тактика
Роман ДушкинВълната от искания за забрани е повърхностна и необоснованаТехнически конкретни критерии вместо медийни забрани"Всеки иска да ограничава", без да има яснота какви точно параметри да се следят
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