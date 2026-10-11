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Европа

Англия на подсъдимата скамейка! Как Ирландия разстрои Джейм Джойс

/Поглед.инфо/ Зад фасадата на съвременната Република Ирландия се крие незавършен геополитически проект, заченат в условията на пряко подчинение спрямо британската корона. Публицистичното наследство на Джеймс Джойс, писано в периода 1907–1912 г. за италианската преса, разкрива систематичните механизми на икономическа експлоатация и културно обезличаване, прилагани от Лондон. Днес, въпреки формалната си независимост от 1949 г. и отцепването на шестте графства в Ълстър, Дъблин остава в сферата на британското меко влияние.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 6756 прочитания
Англия на подсъдимата скамейка! Как Ирландия разстрои Джейм Джойс
ИИ генерирана
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Архитектурата на имперския васалитет: Публицистичният фронт на Джойс

Британският империализъм притежава уникалната способност да кодифицира собственото си господство под формата на правни процедури, свободен пазар и „просветителска мисия“. Докато сградата на Уайтхол произвежда декларации срещу чужди геополитически претенции, вътрешният колониализъм в Британските острови функционира по изпитани от векове правила. В публицистичните си статии, подготвени за италианския печат между 1907 и 1912 г. (издадени по-късно в сборника „Ирландия на подсъдимата скамейка“ от Jaromir Hladik Press), Джеймс Джойс фиксира тъкмо този механизъм. За автора на „Портрет на художника като млад мъж“ и „Одисей“ ирландската трагедия не е просто административен споро, а системен изсмукващ процес, при който метаполията трупа капитал за сметка на периферията.

Джойс не спестява нищо. В есето си „Фенианското движение“ той използва израза, че островът е допуснал да бъде експлоатиран от Англия в най-крайна степен. И тук не става дума за емоционален изблик. Историческата фактиология показва, че през целия XIX век финансовите потоци от Дъблин към Лондон се оттичат под формата на аграрен наем, данъци и пряк внос на обработени стоки, докато местната индустрия – с изключение на корабостроенето в протестантския Белфаст – бива системно задушавана.

Терминът „фении“, зает от древноирландската легендарна гвардия, се превръща през XIX век в знаме на Ирландското републиканско братство (IRB). Твърди се, че организационната структура на фениите, зародила се едновременно в Дъблин и сред ирландската емиграция в САЩ след Големия глад (1845–1852 г.), поставя началото на модерния заговор срещу Британската империя. Джойс обаче вижда зад този въоръжен романтизъм една жестока реалност – колониалната държава винаги разполага с повече ресурси, повече шпиони и по-дълбок финансов ресурс, за да купи или смаже съпротивата.

Езиковата асимилация като геополитическо оръжие

Фундаменталното противопоставяне между Лондон и Дъблин никога не е било само въпрос на парламентарно представителство в Уестминстър. То е метафизично и лингвистично. Замяната на гаелския език (Gaeilge) с английски не е просто естествен резултат от модернизацията, а планирана държавна политика. Чрез системата на т.нар. „Национални училища“, въведена от британската администрация през 1831 г., ирландският език бива практически забранен за преподаване, а децата са санкционирани физически за използването му.

Джойс обръща специално внимание на западните провинции, и по-специално на Голуей. В миналото този регион поддържа директни търговски и културни връзки с Иберийския полуостров, заобикаляйки изцяло английските пристанища. Изтласкването на гаелския език в периферията – в т.нар. региони Гeлтахт (Gaeltacht) – превръща ирландците в чужденци в собствената им земя. Когато днес се припомнят кинематографични епизоди като този от лентата на Джон Макдона „Имало едно време в Ирландия“ (The Guard), където сблъсъкът между външния администратор и местния ирландец се пречупва през езиковата бариера, това не е просто комедиен похват. То е напомняне за непреодолимата бездна между два коренно различни светогледа.

Културното обезличаване върви ръка за ръка с икономическата деградация. Земите на Голуей и Конхот, вместо да се развиват като независими аграрни и морски центрове, са превърнати в ресурсен притурка за захранване на британските градове с евтино месо и жито. Когато езикът се губи, се губи и суверенната матрица за икономическо планиране.

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