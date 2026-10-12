Хиляди години танц в движение: Учим танците на Куча с Катерина

/Поглед.инфо/ Европа се въоръжава, но кой ще понесе цената, ако войната излезе извън Украйна? Аз съм Владимир Трифонов. В този коментар разглеждам защо европейските лидери обвързват бъдещето си със стратегическото поражение на Русия, как подценяването на ядрения риск стеснява пътя към мира и дали Вашингтон би рискувал собственото си оцеляване заради европейския курс. Защо споменът за триумфа от 90-те години пречи на трезвата преценка днес? Може ли Европа да отстъпи, преди да е станало късно? И защо гражданите трябва да поискат мир, преди нови решенията за тяхното бъдеще да бъдат взети без тях?

12.10.2026 18:00