В Пекин представиха документалния филм „Вашият глас 2“ за реформата в обработването на граждански сигнали

През 2019 г. Пекин започна реформа на градското управление, основана на системата за бързо реагиране на граждански сигнали, чиято основна платформа е телефонната линия 12345. Целта е проблемите и исканията на гражданите да бъдат водещ фактор при управлението на мегаполиса.
За седем години чрез горещата линия са приети около 200 милиона сигнала. Делът на решените случаи и удовлетвореността на гражданите надхвърлят 97%, според публикуваната информация.
Форумът за реформи в Пекин през 2026 г. се провежда на 12 и 13 октомври под мотото „Цифровите технологии и градът, ориентиран към хората“.