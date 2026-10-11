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Поглед към Китай

Китай и ЕС трябва да запазят партньорския подход и да задълбочат сътрудничеството

/Поглед.инфо/ На 8 и 9 октомври в Пекин се проведе второто заседание на механизма за консултации между Китай и ЕС по въпросите на търговията и инвестициите. Двете страни проведоха конструктивни разговори и постигнаха 16 договорености в четири основни области. Те се споразумяха и да проведат третото заседание през март 2027 г., демонстрирайки готовност да решават разногласията чрез диалог.

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Китай и ЕС трябва да запазят партньорския подход и да задълбочат сътрудничеството
Източник: 38picres.cgtn.com
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Китай и ЕС са всеобхватни стратегически партньори, но нарастващите протекционистки настроения в Европа създават пречки пред икономическите им отношения. Създаденият през юни механизъм цели да засили диалога по търговската политика и обхваща търговския баланс, експортния контрол, интелектуалната собственост и реформата на Световната търговска организация (СТО).

Сред основните резултати от последната среща е договореността за продължаване на преговорите по търговията с автомобили в съответствие с правилата на СТО. Двете страни ще продължат и обсъжданията по антисубсидийното разследване на ЕС за китайските електромобили. Постигнат е напредък и по въпроси, свързани с експортния контрол и интелектуалната собственост.

Търговските разногласия между Китай и Европа трябва да се разглеждат обективно. Според китайската страна икономическите трудности на Европа са свързани и с вътрешни проблеми като високите енергийни цени и фрагментацията на единния пазар. През 2025 г. ЕС е отчел излишък от 48,3 млрд. долара в търговията с услуги с Китай, което според Пекин показва, че двустранните икономически отношения са по-балансирани, отколкото сочат само данните за търговията със стоки.

Китай подчертава, че е партньор, а не източник на европейските проблеми. Според проучване на Китайската търговска камара в ЕС, публикувано през май, 68% от анкетираните компании възнамеряват да запазят или разширят дейността си в Китай.

Китай и ЕС формират над една трета от световната икономика, а търговията им представлява повече от една четвърт от световния стокообмен. Стабилните им икономически отношения са важни не само за двете страни, но и за глобалния растеж и устойчивостта на веригите за доставки.

В условията на нарастващ протекционизъм откритото сътрудничество и равнопоставеният диалог остават най-добрият път напред. Двете страни трябва да приложат постигнатите договорености и да превърнат различията във възможности за сътрудничество.


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