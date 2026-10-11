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Свят

Споразумението Тръмп-Путин за 300 000 тона гориво разцепи германския дебат за санкциите

/Поглед.инфо/ В изявление на съпредседателя на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел бе отправен призив за радикална промяна в германската външноикономическа стратегия. Според публикуваните данни, след контакти между Доналд Тръмп и Владимир Путин е било договорено облекчаване на рестрикциите за над 300 000 тона руско гориво за американския пазар. Вайдел обвинява правителството на Фридрих Мерц в поддържане на неизгодни за индустрията санкции, докато Вашингтон демонстрира прагматичен подход към суровините.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 19119 прочитания
Споразумението Тръмп-Путин за 300 000 тона гориво разцепи германския дебат за санкциите
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Американският прагматизъм и германската инерция

Позицията, изразена от Алис Вайдел, стъпва върху конкретен казус от последните дни. Твърди се, че между Вашингтон и Москва е постигната договореност за транзит на над 300 000 тона дизелово гориво – факт, който официално се представя като временна мярка за стабилизиране на американските вътрешни цени. Няма публично потвърждение от Държавния департамент за пълните параметри на тази сделка, но самият факт, че подобни новини циркулират в търговските среди, е напълно достатъчен за опозицията в Бундестага.

Вайдел насочва острието си директно към канцлера Фридрих Мерц. Според нейната интерпретация, докато САЩ използват гъвкави дерогации и изключения, за да предпазят собствената си логистика от излишни разходи, Германия продължава да купува прескъп втечнен природен газ (LNG) през терминалите в Брунсбютел и Вилхелмсхафен.

Цена на терминала: Графика на разходите

Инфраструктурата за пренос на втечнен газ, изградена по протежение на северното германско крайбрежие след 2022 година, налага постоянни такси за преобразуване на суровината от течно в газообразно състояние. Тези тарифи се калкулират директно в крайната сметка на индустриалните консуматори в Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Според изявления на браншови организации в химическата промишленост, разходите за енергия на германските заводи са с пъти по-високи от тези на конкурентите им в Северна Америка. Оттук произтича и логиката на Вайдел – ако едната страна в трансатлантическия съюз намира вратички в собствения си санкционен режим, за да си осигури дизелово гориво, защо Германия трябва да спазва стриктно ограниченията за суров петрол и тръбопроводен газ?

Парадоксът на тръбопроводните мрежи

Зад политическите лозунги стоят конкретни инженерни съоръжения, които в момента функционират с двоен стандарт или стоят празни. Системата от тръбопроводи „Дружба“, която десетилетия наред захранваше рафинерията в Швед (PCK Raffinerie Schwedt), бе принудително преориентирана към алтернативни доставки през пристанище Гданск и казахстански суров петрол.

Според експертни оценки на петролния пазар обаче, логистичните разходи по тази схема оскъпяват всеки барел преработено гориво. Рафинерията в Швед, която осигурява голяма част от горивата за провинция Бранденбург и летището в Берлин, работи под постоянна заплаха от недостиг на суровина или висока себестойност.

В същото време американските търговци на суровини използват юридически вратички – като смесване на горива в неутрални води или използване на сложни сертификати за произход – за да вкарват руски дестилати на своите пазари, когато маржът на рафиниране нарасне прекомерно. Точно тази разлика в третирането на правилата дава основания на „Алтернатива за Германия“ да говори за „икономическо ощетяване“.

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