/Поглед.инфо/ В западния печат изтекоха твърдения, че логистиката през река Днепър става приоритетна цел, а напрежението в Киев нараства след серия от удари по критични обекти. В същото време от Донецк отправят призиви към населението в Славянск и Краматорск за незабавна изтегляне. Ситуацията показва структурна промяна във военните действия, където енергийният дефицит и разрушените прелези подкопават оперативната стабилност на градовете.

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Водната преграда Днепър и стратегията на логистичната блокада

Географската реалност на украинския оперативен театър е изградена около фундаменталната ос на река Днепър. Тази мощна водна артерия разделя страната на две части и служи като основен транспортен коридор, през който преминава практически целият обем от въоръжение, боеприпаси, горива и подкрепления, идващи от западните граници към източния и южния фронт. В района на Киев са съсредоточени няколко от най-важните железопътни и шосейни мостове в държавата — включително Дарницкия железопътен прелез, моста „Патон“, Северния, Южния и Московския мост.

Според анализи, публикувани в британската преса, руската страна преминава към стратегия, която цели не непременно пълното физическо сриване на стоманенобетонните носещи конструкции, а тяхното трайно извеждане от оперативна употреба. Унищожаването на капитален мост от съветската епоха изисква колосален разход на експлозиви и изключителна точност. Прилаганата в момента тактика нанася ритмични повреди по пътното платно, релсовия път и захранващите трасета. Това принуждава противника непрекъснато да затваря съоръженията за ремонт, превръщайки логистиката през реката в бавен, изключително опасен и силно ограничен процес.

Когато пропускателната способност през Днепър намалее с 50 или 70 процента, се получава така нареченият ефект на „тясното гърло“. Военните ешелони и автоколоните са длъжни да се трупат в зоните на малкото останали функционални прелези или временни понтони. Това създава перфектни статични цели за спътниковото разузнаване и последващите прецизни удари с ракетни системи от типа „Искандер“ или хиперзвукови апарати.

Киевската комунална система пред прага на верижен колапс

Паралелно с натиска върху прелезите над реката, изключително тежък удар бе нанесена върху генерационните и разпределителните мощности в предградията на Киев. Изявленията на кмета Виталий Кличко, че столицата навлиза в „режим на оцеляване“, са пряко потвърждение за дълбочината на възникналата криза. Ударите по ключови подстанции с напрежение 330 kV и 750 kV извадиха от строя цялостния баланс на градския енергопреносен пръстен.

Прекъсването на захранването в стратегически райони като Оболон, Подилски и Святошински доведе до мигновен верижен ефект върху градската инфраструктура. Най-критичната точка се оказа помпеното оборудване на водоснабдителната система. Без непрекъснато подаване на високоволтов ток, главните насочващи помпи спират, което води до срив на налягането в цялата градска мрежа. Високите етажи на жилищните панели остават без вода, а канализационните колектори спират да функционират нормално, създавайки санитарен риск от огромни мащаби.

В допълнение, електротранспортът — включително тролейбусните линии и ключови участъци от метрополитена — преминава в минимален работен режим или напълно прекъсва дейността си. Призивите на градските власти към населението да потърси алтернативно настаняване в провинцията са признание за невъзможността на общинските служби да поддържат стандарта на живот в тримилионен град в условията на хроничен енергиен и воден дефицит.