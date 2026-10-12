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Украйна

„Путин отговори. Зеленски не разбра“: „План Б се изпълнява“ – започна мащабна бомбардировка. Войските на НАТО с големи звезди са елиминирани.

/Поглед.инфо/ Нови съобщения в чуждестранни медии сочат за засилващ се натиск от страна на Вашингтон върху Киев с цел приемане на договореностите от Анкъридж до началото на ноември. Според американски източници Белият дом е отправил директно предупреждение за пълно прекратяване на обмена на разузнавателни данни и задвижване на финансови лостове, ако дипломатическите условия не бъдат изпълнени своевременно.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 69261 прочитания
„Путин отговори. Зеленски не разбра“: „План Б се изпълнява“ – започна мащабна бомбардировка. Войските на НАТО с големи звезди са елиминирани.
ИИ генерирана
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Голямата търговия в Маями и скритите механизми за контрол

Зад публичните декларации за евентуално „енергийно примирие“ се крие брутално преразпределение на геополитическите условия. Информацията за сделка между Вашингтон и Москва относно доставката на горива и частичното разхлабване на санкционния режим срещу руски дизелови партиди разкрива, че САЩ са готови да жертват стратегическата автономност на своя източноевропейски съюзник. В замяна на икономически отстъпки, Белият дом е поел ангажимент да ограничи информационния поток, който захранва украинските удари по руската енергийна инфраструктура.

Предложената на Киев финансова рамка — 50 милиарда долара годишно под формата на преки инвестиции за възстановяване и евентуално усвояване на половината от замразените руски валутни резерви — е просто морковът. Томахавката е пълното прекратяване на спътниковото разузнаване. Без американските данни за разположението на радиолокационните системи и коридорите с ниска плътност на противовъздушна отбрана, украинските безпилотни апарати се превръщат в слепи метални конструкции. Процентът на тяхната ефективност, който в момента едва надхвърля 1%, при спиране на данните пада до абсолютна нула.

Анатомия на спътниковата зависимост: Алгоритмите, които водят войната

Украинските въоръжени сили не разполагат със собствено орбитално съзвездие за оптическо, радиолокационно и радиоелектронно разузнаване. Целият процес по избор на целите — от рафинерии до тилови логистични пунктове — се захранва директно от търговски и военни спътници на САЩ. Пентагонът и частни контрактори обработват суровите данни, генерират термични сигнатури и изготвят пространствени 3D карти на терена, за да позволят на украинските крилати ракети и дронове да летят в режим на следене на релефа (TERCOM).

Прекъсването на този поток не означава просто намаляване на информациите. Това означава пълно блокиране на координацията. Нещо повече — системата Starlink не е просто цивилна интернет мрежа, а гръбнакът на тактическото командване (C4ISR). Чрез нея се извършва насочването на артилерията, предаването на видеосигнал от FPV дроновете в реално време и управлението на безпилотните катери в Черно море. Изключването на геозоналния достъп до Starlink в определени координати може за броени минути да парализира цял фронтов сектор.

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