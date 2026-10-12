/Поглед.инфо/ Информационният шум около евентуалното завръщане на генерал Сергей Суровикин в зоната на бойните действия достигна нови нива след медийни публикации на британския вестник The Telegraph и снимка, разпространена от блогъра Сергей Колясников. Твърди се, че бившият командващ може да поеме операция срещу инфраструктурата около река Днепър. Руското Министерство на отбраната запазва пълно мълчание, а анализите показват сериозни разминавания между желаното от блогърите и реалните административни процедури във ведомството.

По публикации на The Telegraph, Telegram-канала на Сергей Колясников („Zergulio“), анализи на военни специалисти и публични данни от Министерство на отбраната на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Медийната психоза и снимката на Колясников

Вълната от коментари и спекулации около генерал-полковник Сергей Суровикин отново заля рускоезичния сегмент на мрежата и последващо бе подета от редица западни медии. Поводът за поредния информационен взрив бе сравнително банален — блогърът Сергей Колясников (известен под псевдонима „Zergulio“) публикува снимка на генерала, на която той позира в цивилно спортно облекло, демонстрирайки добра физическа форма. Публикацията бе гарнирана с поздравления за рождения му ден, но бързо прерасна в платформа за политически и военни прогнози.

Реакцията на публиката в социалните мрежи бе мигновена. Голяма част от коментаторите разчитат в този кадър скрит знак за скорошно завръщане на Суровикин на команден пост в зоната на бойните действия. Твърди се, че „армията има нужда от него“, а реплики като „Единственият Армагедон, който чакам“ заляха секциите с коментари.

От административна и институционална гледна точка обаче подобна снимка няма никаква правна или военна стойност. Руското Министерство на отбраната запазва пълно мълчание и не е издавало официална заповед за преназначението на Суровикин на оперативна длъжност в зоната на Специалната военна операция.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ХРОНОЛОГИЯ НА КАДРОВИЯ СТАТУС НА ГЕН. СУРОВИКИКИН │ ├──────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │ Октомври 2022 г. │ Назначен за командващ СВО │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Януари 2023 г. │ Заместник-командващ СВО │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Август 2023 г. │ Освободен от ВКС (по информация)│ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Есен 2023 г. - 2026 г. │ Заминаване/работа в Алжир/Сахел│ └──────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Тезата на The Telegraph: Мостовете над Днепър като цел

Катализатор за придаването на „стратегическа дълбочина“ на тези слухове стана статия в британското издание The Telegraph. Позовавайки се на неназовани източници от разузнавателните среди, авторите на материала лансираха хипотезата, че Суровикин е бил отзован в Москва с конкретна мисия: да разработи и ръководи въздушна кампания, насочена към пълното разрушаване или парализиране на мостовите съоръжения през река Днепър.

Според логиката на западното издание, срутването на тези мостове би разсекло логистичния гръбнак на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като постави войските им на източния бряг в оперативна изолация. Твърди се, че именно опитът на Суровикин от есента на 2022 г. при организирането на систематични удари по украинската критична инфраструктура го прави кандидат за тази задача.

Тук обаче личи сериозно разминаване между медийната интерпретация и военната инженерна наука. Мостовете над Днепър са масивни стоманенобетонни и капитални съоръжения, градени по съветски стандарти да издържат на ядреен удар. Тясното им поразяване не е въпрос на „командна воля“, а на физика, балистика и наличност на високоточни боеприпаси с изключително голяма разрушителна мощ.