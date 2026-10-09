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Русия

Снимката на Шрьодер в дома на Путин е специален знак за Запада: Два кадъра, които обърнаха дневния ред с главата надолу

/Поглед.инфо/ Посещението на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер в Москва за заседание на надзорния съвет на Hyperglobus LLC прерасна в неформална среща с руския президент Владимир Путин. Според наличната информация визитата е свързана с подкрепа за стратегическото развитие на веригата хипермаркети Globus на руския пазар. Собственикът на холдинга Томас Брух залага на опитните си политически фигури за защита на капитала в условия на санкции. Срещата показва, че въпреки строгите официални бариери, германският семеен бизнес търси канали за оперативна стабилност в Руската федерация, а Москва използва подобни контакти като дипломатически сигнал към европейските столици.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 32826 прочитания
Снимката на Шрьодер в дома на Путин е специален знак за Запада: Два кадъра, които обърнаха дневния ред с главата надолу
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Снимката край печката: Протоколен детайл или административен сигнал

На 7 октомври сутринта новинарските емисии в Москва отбелязаха пристигането на Герхард Шрьодер в руската столица. По официални данни визитата на 80-годишния бивш федерален канцлер е била с чисто бизнес характер — участие в заседанията на надзорния съвет на дружеството Hyperglobus LLC. Малко по-късно обаче последва покана за лична среща от страна на руския президент Владимир Путин в извънградската му резиденция.

Кадрите, разпространени от пресслужбата на Кремъл, уловиха двамата политици в неформална обстановка, заснети до традиционна руска печка. На пръв поглед подобна фотография съдържа елемент на подчертанбитиен бит, но в дипломатическата практика на Москва изборът на място за снимки рядко е случаен. В Берлин този битов детайл веднага беше разчетен като демонстрация на устойчивост — сигнал, че личният контакт между двамата политици, изграден още през периода 1998–2005 г. по време на съвместното им управление, остава непокътнат от официалната европейска изолационна линия.

Смята се, че за поддръжниците на твърдия курс в ГСДП (SPD) и ХДС (CDU) тези кадри действат дразнещо. В същото време за представителите на германското предприемачество в провинции като Саарланд или Северен Рейн-Вестфалия те са индикатор за съществуването на паралелен, неформален канал, който продължава да функционира извън обхвата на институционалните ограничения.

Операцията Hyperglobus: Анатомия на една германска инвестиция в Москва

Назначението на Герхард Шрьодер в надзорния съвет на Hyperglobus LLC — оператора на търговската верига Globus на територията на Руската федерация — бе потвърдено официално от представителството на компанията пред агенция RBC. Собственикът на холдинга Globus Holding GmbH & Co. KG Томас Брух, чието седалище се намира в град Санкт Вендел, публично мотивира поканата към Шрьодер с необходимостта от „засилване на експертната подкрепа“ за стратегическото развитие на мрежата.

Търговската верига Globus управлява над 20 мащабни хипермаркета в редица руски региони, включително Московска, Владимирска и Ярославска област, като осигурява хиляди работни места и разполага с логистични центрове с висока степен на автоматизация. За разлика от други западни търговски гиганти — като френската група Adeo (собственик на Leroy Merlin) или шведската Ingka Group (IKEA), които реализираха окончателни продажби на активите си под натиска на регулаторите — германският семеен капитал в лицето на Globus Holding реши да запази оперативната си структура.

От правна гледна точка търговията с хранителни стоки и основни потребителски стоки не подпада под прякото ембарго на ЕС, съгласно регламентите за санкциите. Въпреки това оперативната среда за чуждестранните компании в Русия бе драстично усложнена от изискванията на Правителствената комисия за контрол върху чуждестранните инвестиции. За западните дружества, опитващи се да напуснат пазара, беше въведена задължителна отстъпка от най-малко 50% от пазарната оценка на активите, съчетана с така наречения „доброволен принос“ в държавния бюджет на Руската федерация в размер на 10 до 15 процента.

Поради тези финансови бариери част от германските семейно притежавани компании (т.н. Mittelstand) прецениха, че излизането от пазара означава пълно счетоводно отписване на капитал за стотици милиони евро. Включването на Шрьодер в надзорния съвет на Hyperglobus следва именно тази логика — опит да се използва политическата тежест на бившия канцлер като институционален заслон срещу евентуални опити за принудителна национализация или поглъщане от страна на местни конкуренти.

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