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Европа

Полша подготвя тила за пряк сблъсък с Русия: Варшава раздава червени мобилизационни карти и инвестира 4,4 милиарда долара в база за САЩ

/Поглед.инфо/ Подготовката за военен сблъсък в Източна Европа преминава от нивото на политически изявления към конкретни административни и инфраструктурни мерки. Полша започна разпращането на мобилизационни карти с червена и синя лента за цивилни специалисти, задължаващи ги за явяване в рамките на шест часа. Едновременно с това Варшава заделя 17 милиарда злоти за постоянна американска база край Калининградска област, докато Европейският съюз изгражда „военен Шенген“ за бърз транзит на войски.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20977 прочитания
Полша подготвя тила за пряк сблъсък с Русия: Варшава раздава червени мобилизационни карти и инвестира 4,4 милиарда долара в база за САЩ
ИИ генерирана
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Подготовка за фронтова логистика: Гражданското общество под мобилизационен режим

Административният апарат във Варшава започна прилагането на схема за призоваване на цивилни специалисти, която надхвърля традиционните рамки на военния отчет за резервисти. Военните комисариати в цялата страна изпращат известия с предварително определени задачи, военни формирования и конкретни пунктове за явяване. В тези списъци попадат лекари, електроинженери, специалисти по информационни технологии, транспортни работници и логистици.

Гражданите получават документи с две категории маркировка. Червената лента върху мобилизационната карта означава незабавно явяване в посоченото поделение не по-късно от шест часа от момента на обявяване на разпореждането. Синята лента определя служебното разпределение на специалиста за поддържане на критичната инфраструктура – енергетика, съобщения, транспортна мрежа и здравеопазване.

Правната рамка в страната предвижда наказание от минимум три години лишаване от свобода при неявяване в посочения срок. Властите определят процедурата като стандартно годишно актуализиране на данните, но включването на инженери от електроразпределителните дружества и медицински персонал показва формиране на оперативен тил за извънредни ситуации.

За 2026 година полската държава е определила таван за военна подготовка на 200 000 души. В тези разчети влизат 13 500 души за професионална служба, 39 000 за доброволно основно обучение и 40 000 за формиранията на териториалната отбрана. Над 32 000 цивилни вече са преминали през начални курсове, като целта е от 2028 година този показател да достигне 100 000 души годишно.

Гражданският сектор постепенно се подчинява на нуждите на отбранителното планиране, като границата между мирновременно състояние и военна мобилизация се заличава на административно ниво.

Конструкцията на новия източен бастион: Американското съоръжение край Калининград

Варшава преговаря с Вашингтон за изграждането на постоянна военна база, предназначена за разполагането на 10 000 американски войници. Според информация от полски дипломатически източници, проектът се предвижда да бъде разположен в непосредствена близост до границите на Калининградска област и Беларус.

Полското правителство планира да отдели до 17 милиарда злоти, което се равнява на приблизително 4,4 милиарда долара, за проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура. Проектът зависи от приемането на специален закон в полския парламент и от крайното решение на Пентагона относно структурата и видовете въоръжение. Бюрото за национална сигурност към президента на Полша изчислява, че при пълно финансиране и ускорени строителни работи съоръжението може да влезе в експлоатация през 2029 година.

Към настоящия момент на територията на Полша се намират около 7000 американски военнослужещи, разположени на ротационен принцип. Външнополитическото министерство във Варшава твърди, че планираната американска бригада от 4000 до 5000 души има за цел да осигури възпиращ ефект, без да представлява пряка заплаха за съседните държави.

Географското разположение на обекта в близост до Сувалкския коридор показва стремеж за блокиране на транспортните връзки между Калининградска област и територията на Беларус при евентуален сухопътен конфликт.

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