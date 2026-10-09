Спуканата оратория „Една нация, две държави“: Азербайджан обвини турски мрежи в хибридна атака срещу Баку

/Поглед.инфо/ Разкритията на парламентарната комисия за чуждестранна намеса в Мили Меджлиса на Азербайджан за координирана информационна кампания, управлявана от турска територия, отбелязват преминаването на напрежението между Баку и Анкара от скрит медиен сблъсък към открита институционална криза. Въпреки формално декларираното геополитическо братство и принципа за „една нация, две държави“, пукнатините в съюза се задълбочават от стратегически разминавания относно Израел, контрола върху енергийните транзитни трасета и опитите на Анкара да наложи пряко идеологическо влияние над каспийската република.

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Институционалната ескалация: Мили Меджлис срещу турските медийни мрежи

Публичното изявление на временната комисия на азербайджанския парламент (Мили Меджлис) за противодействие на чуждестранната намеса и хибридните заплахи представлява повратна точка, която официализира трупаното с години напрежение. Спецслужбите и законодателите в Баку директно посочват, че от турска територия се извършва систематична информационна операция. Целите, според публикувания доклад, са три: атакуване на общественото доверие в азербайджанските държавни институции, задълбочаване на вътрешносоциалните деления и изкуствено дестабилизиране на двустранните отношения.

Операцията се провежда чрез мрежи от автентични и бот-акаунти, финансирани през целенасочени рекламни бюджети в дигиталните платформи. В Баку тази кампания не се разглежда като частна инициатива на отделни блогъри, а като координация, зад която стоят „определени центрове“ с логистична и финансова подкрепа. Призивът на комисията към азербайджанските и турските граждани за „бдителност“ е придружен с пряк сигнал, че събраните данни за физически лица и организации са предадени на Службата за държавна сигурност (DTX) на Азербайджан.

Зад кулисите на идеологическия сблъсък: От срещата на Организацията на тюркските държави до спецслужбите

Напрежението не избухва в празно пространство. На 17 септември президентът Илхам Алиев направи необичайно остър анонс по време на приема на ръководителите на разузнавателните и сигурностните служби от Организацията на тюркските държави (ОТД). Без да споменава пряко имена, Алиев съобщи за засилена дейност на медийни структури и центрове, които получават външно финансиране за вкарване на деструктивни наративи в тюркското пространство.

Дипломатическият превод на това изявление към Анкара бе ясен: опитите за превръщане на Организацията на тюркските държави в инструмент за турски геополитически диктат срещат твърда съпротива в Баку. Спецслужбите на Азербайджан контролират стриктно медийното поле в страната и всеки външен натиск — дори опакован в пантюркска реторика — се възприема като директна заплаха за режима.