Георги Марков: Берлинската бе първата, вчера падна втората стена в Германия! AfD с първи председател на парламент!

/Поглед.инфо/ Политическо сътресение в Германия: За първи път депутат от „Алтернатива за Германия“ бе избран за председател на местен парламент в Саксония-Анхалт. Георги Марков анализира как бе пробита политическата изолация срещу десните, защо неолиберализмът губи Изтока и какви са шансовете 35-годишният Улрих Зигмунд да оглави провинцията.

Уважаеми читатели, вече знаете, че на 6 септември в Саксония-Анхалт Алтернатива за Германия не просто победи, а разгроми партията на канцлера Фридрих Мерц с 44 на 17 процента.

Въпреки че не можа да спечели абсолютно мнозинство с 39 депутати от 82 в местния парламент, заявих, че датата ще остане историческа, защото след Берлинската през 1989 г. в Германия пада нова стена срещу консервативната християнска партия Алтернатива за Германия, която е срещу незаконната миграция и иска диалог с Русия, евтин руски газ и спиране на помощите за корумпирания режим на Зеленски в Украйна.

Вчера обаче стената наистина падна! На учредителното заседание на парламента на Саксония-Анхалт в Магдебург се случи чудото – за първи път в историята на Германия за председател на парламент беше избран депутат от AFD. Това е Тобиас Рауш. Той получи цели 48 гласа при необходими 42, при положение че партията му има 39.

Кой помогна да падне санитарната стена срещу AFD? Почти сигурно е, че това са 5 депутати от Алианса на Сара Вагенкнехт, която беше заявила вече, че ще се съобрази с категоричния вот на избирателите, определил победителя в лицето на AFD.

Кои са останалите 4 депутати, дали подкрепата си за този исторически избор? Сещам се, че Улрих Зигмунд още веднага след победата спомена уж между другото, че очаква депутати от ХДС да минат към AFD, и май това вече се случи.

Остава да изчакаме до декември, когато чаровният 35-годишен Улрих от AFD ще постави на гласуване кандидатурата си за премиер на Саксония-Анхалт. Сара Вагенкнехт заяви, че няма да гласува против. При това положение излиза, че на Зигмунд му трябват само три гласа към притежаваните от партията 39 и излиза, че ги е намерил.

Така храбрите източногерманци, съборили Берлинската стена на 9 ноември 1989 г., отново събарят нова стена – тогава на комунизма, сега на проклетия неолиберализъм.

Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел се опитва да спаси Германия. Това очевидно добре се разбира от гражданите, защото вчерашните социологически проучвания, и то на либерални агенции, определят Алтернатива за Германия отново за първа политическа сила, но, забележете, с убийствена разлика пред управляващата партия на Мерц – с 30,5 на 17,5%.

Проучванията също показват, че 85% от германците не искат Мерц за канцлер. Май ще излезе наистина права Меркел, като му каза преди 25 години: „Фридрих, ти не ставаш за канцлер“, и той взе, че стана бос в компанията „Блек Рок“.

Казах, че Мерц помага на Зеленски да продължи войната, но с това не помага на украинския народ, който ще даде още жертви, и не е ясно какво ще прави зимата, когато замръзнат тоалетните. Прав е Марко Рубио, че на Украйна не ѝ стигат украинците на фронта. Но и Мерц, както Макрон, няма кураж, а може би и сили, да влезе в Украйна и да я освободи. А и германските младежи проведоха стачка с участие на 45 000 души срещу принудителната военна служба, докато френските подпалиха училищата и пребиха полицаи с искане за климатици в класните стаи, че последното, което ги занимава, е да мислят за фронта.

Европа в рамките на една година ще се раздели с Макрон, Санчес, Мерц и Туск. И промяната е неизбежна, освен ако война не отложи изборите!