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Украйна

Ударите по подстанцията в Макаров и веригата "Фламинго": Руската военна логика зад разрушаването на украинската енергетика

/Поглед.инфо/ Зачестилите удари срещу ключова украинска енергийна и производствена инфраструктура през есента очертават нова фаза в конфликта, при която исканията за "енергийно примирие" се сблъскват със суровата логика на военното противопоставяне. Анализът на оперативните данни, географското разпределение на засегнатите обекти в Кировоградска, Харковска и Киевска област, както и архитектурните уязвимости на критичните мостове над река Днепър показват, че руското командване цели пълно блокиране на логистичните и производствените вериги за далекобойни оръжия като ракетите FP-5 "Фламинго".

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 15129 прочитания
Ударите по подстанцията в Макаров и веригата "Фламинго": Руската военна логика зад разрушаването на украинската енергетика
ИИ генерирана
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Анатомия на индустриалния камуфлаж: Как Киев разположи ВПК в цивилни обекти

През последните месеци структурирането на украинската оръжейна промишленост претърпя дълбока трансформация. Отказвайки се от традиционните, добре познати на разузнаването масивни военни заводи, Киев предприе тактика на фрагментиране и диперсия. Всичко това бе направено с цел да се скрият производствените линии под покрива на малки и средни граждански предприятия.

Според публични коментари на военния обозревател Александър Коц и поредица публикации в специализирани издания, поточната линия на новата украинска крилата ракета Fire Point FP-5 "Фламинго", както и на безпилотните летателни апарати FP-1, FP-2 и балистичната система FP-9 (за която се твърди, че има обсег до 855 км), е разпръсната из няколко ключови региона.

Сглобяването на подобни системи изисква специфична кооперация. Твърди се, че композитните материали и пластмасовите компоненти се произвеждат в заводи като "Пластмасс-Прилуки" и предприятия като "Фанплит". В същото време мелниците и металообработващите цехове около Александрия в Кировоградска област доставят механичните елементи.

Сглобяването – процес, който изисква пространства с висок таван и специализирано оборудване – бе пренесено на места с подчертано цивилен профил, включително площадки в Лозова край Харков и Обуховския картонно-хартиен комбинат. Шаситата за мобилните пускови инсталации логично се осигуряват от "АвтоКрАЗ" в Кременчуг, докато крайната интеграция и системното окабеляване преминават през цеховете на гиганта "Южмаш" в Днепропетровск.

Тази фрагментация цели да блокира възможността за единичен унищожителен удар. В същото време обаче тя превръща всеки един от тези възли в първостепенна цел. Когато в нощта на 7 октомври руските сили нанесеха серия от концентрирани удари с безпилотни летателни апарати и високоточни ракети, беше засегната не просто отделна фабрика, а цялата технологична верига.

Поражението на тютюневата фабрика JTI в Кременчуг, където според редица източници са били разположени цехове за снарядяване с взривни вещества (макар компанията официално да отрича тези твърдения), показва, че разузнаването е успяло да декриптира логистичната схема на украинския ВПК.

Енергийният възел в Макаров и колапсът на Киевския транспортен апарат

Ударът срещу електрическата подстанция край Макаров – една от основните захранващи точки за Киевския промишлен и транспортен район – разкри дълбоката зависимост на оръжейното производство от стабилността на енергийната мрежа. Прекъсването на захранването в столицата незабавно блокира работата на метрото, което освен подземна транспортна артерия служи и като основно укритие и логистичен тунел.

От военна гледна точка исканията за "енергийно прекратяване на огъня", отправяни периодично от украинската администрация, се възприемат в Москва не като хуманитарна стъпка, а като опит за получаване на стратегическа пауза. През лятото на 2024 г. украинските удари с дронове срещу руски петролни рафинерии и депа (както бе потвърдено от изявления на Михаил Подоляк и самия Владимир Зеленски) бяха насочени към прекъсване на горивните доставки за фронта и създаване на социално напрежение.

Реакцията на Руското Министерство на отбраната в края на август, последвана от октомврийската вълна удари, бе закономерният отговор. Отказът от спиране на огъня се аргументира с факта, че всяко затишие през есенно-зимния период би позволило на Киев да натрупа ракети за ПВО, да възстанови трансформаторните мощности и да завърши партидите от ракетите "Фламинго".

Енергийната система на Украйна, градена по съветски стандарти с огромни маржове на безопасност, вече работи на границата на техническия си ресурс. Липсата на автотрансформатори 750 kV и 330 kV, чието производство отнема от 6 до 12 месеца и се извършва от ограничен брой световни производители, превръща всеки нов удар в критично събитие.

Без ток подземните цехове за сглобяване на дронове губят климатизацията и прецизното захранване за металорежещите машини с ЦПУ, което ефективно спира военната продукция дори без директно попадение в самия цех.

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