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София и Букурещ чертаят нов балкански вектор: ПП АБВ и AUR обединяват сили за мир в Черно море и мостове над Дунав

/Поглед.инфо/ Представители на ПП АБВ и водещата румънска партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR) проведоха ключови разговори в София, поставили основите на нов геополитически и геоикономически диалог в Черноморския регион. Делегацията, водена от първия заместник-председател проф. Дан Дунгачиу, обсъди с председателя на ПП АБВ Румен Петков спешната необходимост от мирно дипломатическо решение на конфликта в Украйна, превръщането на Черно море в зона на гарантирана сигурност и ускореното изграждане на поне два нови моста над река Дунав. В навечерието на 150-годишнината от Плевенската епопея двете формации препотвърдиха дълбоката историческа свързаност и общия си стремеж към регионален суверенитет и икономически просперитет.

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София и Букурещ чертаят нов балкански вектор: ПП АБВ и AUR обединяват сили за мир в Черно море и мостове над Дунав
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Черноморският геополитически разлом и необходимостта от нов балкански вектор

Югоизточна Европа се намира в критична точка от своята съвременна история. Превръщането на Източна Европа в зона на интензивно военно-политическо противопоставяне поставя съседните държави пред съдбоносен избор: или да останат пасивни изпълнители на външни стратегически концепции, или да изработят самостоятелна, суверенна политика, базирана върху прагматизма, добросъседството и взаимноизгодното геоикономическо сътрудничество. В този контекст проведеният диалог в София между ПП АБВ и делегацията на водещата румънска формация „Алианс за обединение на румънците“ (AUR) придобива измерение, което надхвърля рамките на обичайния партиен обмен.

Водена от първия заместник-председател проф. Дан Дунгачиу – уважаван учен и геополитически аналитик – румънската делегация включваше ключови фигури като народния представител и заместник-главен секретар Габриел Флорея, председател на структурата в Телеорман, и секретаря на областната организация Василика Сфетку. Срещата с председателя на ПП АБВ Румен Петков очерта една фундаментална истина: България и Румъния споделят обща географска, икономическа и сигурностна съдба. Забравянето на този факт през последните десетилетия доведе до сериозни дефицити в регионалната свързаност и намали тежестта на двете страни на европейската сцена.

Архитектура на сигурността: Черно море като зона на мир, а не на фронтова линия

Най-важният политически акцент в съвместната позиция на ПП АБВ и AUR бе въпросът за сигурността и геополитическата стабилност в Черноморския регион. Разрастването на военните действия в близост до дунавското устие и крайбрежните зони пряко застрашава националните интереси на двете съседни държави. Двете формации заявиха категорично, че конфликтът в Украйна няма военно решение и продължаването на ескалацията носи унищожителни последици за цяла Европа.

Настояването за незабавно прекратяване на бойните действия и започване на интензивен дипломатически процес е израз на висша държавническа отговорност. Черно море не бива да се превръща в затворено военно езеро или arena за постоянно противопоставяне на външни сили. То трябва да запази статута си на международно призната зона за свободно корабоплаване, търговски обмен, енергиен транзит и туризъм. Ключовата теза, около която се обединиха българските и румънските представители, е че държавите от самия черноморски регион носят първостепенната отговорност за изграждането на трайна и устойчива архитектура на сигурността. Търсенето на решения чрез регионално сътрудничество е единственият начин да се избегне трайната нестабилност, която блокира стопанския живот на целия Дунавско-Черноморски басейн.

Преодоляване на дунавската блокада: Инфраструктурата като геоикономически приоритет

Паралелно с въпросите на мира и дипломацията, срещата даде силен тласък на реалния геоикономически дневник. Представителите на румънската делегация, придружени от заместник-председателя на ПП АБВ Петър Първанов, проведеха задълбочени работни срещи в Народното събрание с ръководствата на парламентарните комисии по транспорт и регионална политика.

Централна тема бе критичното изоставане на инфраструктурната свързаност през река Дунав. За граница, простираща се на повече от четиристотин километра, съществуването само на два мостови съоръжения е сериозен логистичен дефицит. Това изкуствено създадено теснолинейно гърло бави товарните потоци, оскъпява логистиката за целия бизнес в Източна Европа и възпрепятства трансграничната интеграция. Страните постигнаха пълно съгласие за необходимостта от незабавно задействане на проекти за строителството на поне още два нови моста над Дунав, както и за цялостно модернизиране на свързващите пътни и железопътни артерии. Превръщането на река Дунав от бариера в свързваща артерия ще позволи на България и Румъния да се позиционират като незаменим транспортен и логистичен хъб между Средиземноморието, Централна и Северна Европа. В тази връзка бе договорено и организирането на съвместни българо-румънски бизнес форуми, които да съберат предприемачи, инвеститори и представители на местните власти от двете страни на реката.

Академичен и научен капитал: Моделът Плевен – Крайова

Развитието на един регион е невъзможно без инвестиции в науката, образованието и човешкия капитал. По време на разговорите председателят на ПП АБВ Румен Петков открои като изключително успешен пример академичното партньорство между Медицинския университет в Плевен и Университета по медицина и фармация в Крайова.

Този съвместен проект показва как сътрудничеството в сферата на висшето образование и здравеопазването може да създаде устойчива мрежа за обмен на знания, млади специалисти и научни иновации. Разширяването на подобни партньорства между български и румънски висши училища е фундаментален фактор за задържането на млади кадри в региона и за повишаването на качеството на публичните услуги на север и юг от Дунав. Научната и образователната интеграция изгражда онези невидими, но трайни връзки между гражданските общества, които правят регионалната стабилност необратима.

Историческата памет като морален компас: Към 150-годишнината от Плевенската епопея

Специално място в разговорите бе отделено на духовното и историческото измерение на българо-румънските отношения. Наближаващата през 2027 г. 150-годишнина от Плевенската епопея бе определена като крайъгълен камък за препотвърждаване на историческото ни братство.

Румен Петков изрази дълбоката и искрена признателност на българския народ към румънския народ за подвига и жертвите на румънските войници, пролели кръвта си при обсадата на Плевен през 1877 г. Рамо до рамо в битките за освобождението на България, българските опълченци и румънските воини доказаха, че свободата се отстоява с общи усилия. Разговорът засегна и съвместната инициатива за изграждане на паметник на румънския крал Карол I, който лично предвожда румънските войски в решителните сражения край Плевен. Тази памет не е просто почит към миналото, а морален основание за днешните политици. Тя напомня, че историческите връзки между нашите народи са изградени върху солидарност, уважение и обща борба за държавен суверенитет.

Регионален суверенитет и бъдещето на Балканите

Разговорите между ПП АБВ и румънската партия AUR показаха, че в София и Букурещ съществува потенциал за оформянето на нов, прагматичен и национално отговорен център на политическа мисъл. В условията на глобално пренареждане на геополитическите карти, страни като България и Румъния нямат лукса да бъдат разделени или пасивни.

Обединяването на усилията за мирно解決ване на конфликтите, за изграждане на модерна инфраструктура, за развитие на науката и запазване на историческата памет очертава пътя към един нов балкански вектор. Вектор, в който регионалният суверенитет, сигурността и икономическият подем се превръщат в абсолютен приоритет за София и Букурещ.

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