Китай в ООН: Суверенното равенство е крайъгълен камък на съвременните международни отношения

/Поглед.инфо/ На 7 октомври заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей, от името на Групата „Приятели на глобалното управление“, произнесе съвместно изявление пред Шестия комитет на Генералната асамблея на ООН по темата „Върховенството на закона на национално и международно равнище“.

В изявлението се посочва, че върховенството на закона на международно равнище в момента изпитва сериозен натиск, което представлява разрушителен риск за световния мир и сигурност. В изявлението се подчертава, че суверенното равенство е крайъгълен камък на съвременните международни отношения.

В изказването си Сун Лей предложи четири препоръки. Първо, да се отстоява авторитетът на Устава на ООН и международното право. Второ, да се отстоява суверенното равенство и да се гарантира равноправното и единно прилагане на международните правила. Трето, да се отстоява мирното решаване на споровете и да се противопоставя използването на сила в международните отношения. Четвърто, да се засили управлението в новите области, за да се отговори на нуждите на развитието на епохата.