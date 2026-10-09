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Америка

Сенаторите във Вашингтон с ултиматум до Рубио: Руският проект „Расвет“ застрашава мрежата Starlink

/Поглед.инфо/ Американският Сенат оказва засилен натиск върху Държавния департамент и Министерството на финансите за спешни мерки срещу разгръщането на новата руска нискоорбитална спътникова мрежа „Расвет“. Изпратеното официално писмо от сенаторите Жан Шахин и Роджър Уикър настоява за пълно блокиране на доставчиците за търговския оператор „Бюро 1440“. Анализът показва, че появата на широколентова спътникова връзка от нов тип променя изцяло симетрията в управлението на високопрецизни безекипажни системи и реалното време на фронта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 54923 прочитания
Сенаторите във Вашингтон с ултиматум до Рубио: Руският проект „Расвет“ застрашава мрежата Starlink
ИИ генерирана
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Натискът в Капитолия и законовата рамка от 18 октомври

Административната машина във Вашингтон задейства нови регулаторни лостове, опитвайки се да компенсира настъпилите промени в радиотехническото осигуряване на Източния фронт. В писмо, адресирано директно до държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент, демократката Жан Шахин от Комисията по външни отношения и републиканецът Роджър Уикър, председателстващ Комисията по въоръжените сили в Сената, поискаха незабавни и тотални санкционни мерки. Тяхната цел е пресичането на логистичните вериги, захранващи космическата програма на руското частно предприятие „Бюро 1440“, разработващо спътниковата мрежа „Расвет“.

Инициативата на двамата сенатори се припокрива времево с крайния срок, заложен в т.нар. Закон „Линдзи Греъм“. Според правилата, утвърдени от американския Конгрес, изпълнителната власт в Белия дом е длъжна до 18 октомври да представи публично актуализиран списък с рестрикции. Всяко изключение, предвидено от президентската администрация, подлежи на строго правно обосноваване пред комисиите на Капитолия като стъпка, отговаряща ексклузивно на „националния интерес на САЩ“. Това поставя Белия дом в тясно нормативно поле, където липсата на действия спрямо руския орбитален сектор ще бъде интерпретирана като политически компромис.

Зад правния език на сенаторите Шахин и Уикър обаче прозира конкретен оперативен страх. В документа се настоява за паралелен удар срещу танкерния флот и за „незабавно неутрализиране на нововъзникващата руска сателитна система“. Основното притеснение на американските законодатели е, че мрежата ще осигури непрекъснат високоскоростен пренос на данни за коригиране на ракетни удари и масирани атаки с безпилотни апарати в условията на пълно прекъсване на класическите комуникационни канали.

Технически спецификации на „Расвет“ и архитектура на „Бюро 1440“

За разлика от държавните геостационарни апарати от сериите „Меридиан“ или „Експрес“, позиционирани на 36 000 километра над Земята с високо закъснение на сигнала (над 500 милисекунди), проектът „Расвет“ се гради върху нискоорбитална архитектура (LEO – Low Earth Orbit). Апаратите на „Бюро 1440“ оперират на височина между 550 и 600 километра. Това намалява закъснението на пакетите данни до под 30 милисекунди – показател, напълно идентичен с характеристиките на търговските оптични мрежи на Земята.

Според наличната публична документация и изявления на разработчиците, в момента в орбита се намират около 30 експериментални и опитно-серийни спътника от сериите „Расвет-1“ и „Расвет-2“. Програмата предвижда конкретен график за развръщане на съзвездието:

  • 156 апарата до края на 2026 г. (осигуряващи първоначално базово покритие над цялата територия на Руската федерация и съседните зони);
  • 300 апарата до края на 2027 г. (постоянна широколентова връзка с висока плътност);
  • 600 апарата до края на 2028 г.;
  • 900 апарата в окончателната конфигурация до 2035 г.

Сравненията със системата Starlink на компанията SpaceX обаче изискват сериозен технически коментар. Докато Илон Мъск залага на гигантски масив от над 6000 сравнително евтини и малки като маса спътници с ограничен живот (около 5 години), „Расвет“ ползва по-тежка платформа. Според експертни оценки от аналитичния бюлетин Stratos Brief, един спътник от типа „Расвет-2“ разполага с по-голяма преносна способност, по-мощни предаватели в Ku и Ka честотните диапазони и насочени фазирани решетки с висока енергийна плътност. Това му позволява да пробива активни наземни смущения, излъчвани от комплекси за радиоелектронна борба (РЕБ).

Освен това в новите серии апарати на „Бюро 1440“ се интегрират терминални системи за междинна лазерна връзка (Inter-Satellite Laser Links – ISLL). Това означава, че спътниците могат да предават данни помежду си в орбита с скоростта на светлината, без да е необходимо незабавно спускане на сигнала до наземна станция (Gateway) в близост до театъра на военните действия.

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