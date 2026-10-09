Китайската народна банка изясни политиката на курса на китайския юан

/Поглед.инфо/ Вчера Китайската народна банка публикува документ, с който изясни политиката на курса на китайския юан. В него се посочва, че Китай прилага система на управляван плаващ валутен курс, базирана на пазарното търсене и предлагане и коригирана спрямо пакет от валути, и настоява пазарът да играе решаваща роля при формирането на валутните курсове.

В документа се посочва още, че развитието на търговията в Китай се дължи на повишаването на международната конкурентоспособност на промишлеността. Китай няма нужда и не възнамерява да постига търговско конкурентно предимство чрез обезценяване на валутния курс и никога не прибягва до конкурентно обезценяване на валутата. Китай допринася активно за постигането на динамично равновесие в световната икономика.

По време на 15-ия петгодишен план Китай ще продължава да стимулира трансформация на икономическия растеж, да увеличава вътрешното търсене, да усъвършенства бизнес среда и да задълбочава отварянето на високото равнище, за да съдейства за по-отвореното, приобщаващо и балансирано развитие на световната икономика.