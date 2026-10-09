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Свят

Спиране на кораби в международни води: Разбор на финландската правна конструкция около „Ийгъл С“

/Поглед.инфо/ Юридическата битка около танкера „Ийгъл С“ (грешно наричан в редица западни медии „Ийгъл 5“) навлиза в опасна фаза, след като през август 2026 г. Апелативният съд в Хелзинки отмени първоинстанционното решение на Окръжния съд и върна делото за преразглеждане. Първоначалният съдебен акт от октомври 2025 г. категорично посочваше липса на финландска юрисдикция над инцидент в международни води. Настоящият опит на финландската прокуратура да наложи суверенитет извън териториалното море руши установени с десетилетия норми на Конвенцията на ООН по морско право.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10218 прочитания
Спиране на кораби в международни води: Разбор на финландската правна конструкция около „Ийгъл С“
ИИ генерирана
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Правният прецедент, който превръща Балтийско море в зона на съдебен произвол

Битката за юрисдикцията над танкера „Ийгъл С“ вече надхвърля рамките на единичен навигационен случай. През август 2026 г. Апелативният съд в Хелзинки взе решение, с което отмени отхвърлителната присъда на Окръжния съд от октомври 2025 г. Тогава първата инстанция ясно заяви, че финландската държава няма какво да съди на борда на кораб, плаващ под чужд флаг извън нейните териториални води. Сега обаче прокуратурата опитва да възобнови процеса.

Това превръща административната процедура в опасен инструмент за едностранно разширяване на държавния суверенитет. Когато една държава започне да правораздава над инциденти в изключителната си икономическа зона — зона, която по смисъла на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) запазва режима на откритите морета — тя на практика заличава разликата между собствения си бряг и международните трасета.

Силовият абордаж от декември 2024 година и казусът с флага на островите Кук

Историята започва през декември 2024 г., когато финландските специални части извършват десант от хеликоптер върху палубата на „Ийгъл С“. Корабът, регистриран под флага на островите Кук и стопанисван с екипаж от индийски и грузински граждани, е задържан и принудително съпроводен до финландско пристанище. Оправданието за тази радикална стъпка е предполагаема повреда на подводен инфраструктурен кабел вследствие на влачене на котва.

Според Член 97 и Член 92 от UNCLOS, при навигационен инцидент или авария в международни води наказателна или дисциплинарна отговорност срещу лицата на борда може да се търси единствено от държавата на флага (в случая островите Кук) или от държавите, на които моряците са граждани (Индия и Грузия). Финландският Окръжен съд първоначално стъпи точно на този фундаментален принцип. Прокурорът Мико Ларкия обаче успя да прокара пред Апелативния съд тезата, че събитието не представлява просто „морска авария“, а предполагаемо умишлено или небрежно действие, което излизало извън обхвата на защитата по UNCLOS.

Експертът по морско право професор Хенрик Рингбом от Академията Або вече сигнализира за риска от подобно тълкуване. Конвенцията от 1982 г. нарочно съдържа общи формулировки за навигационните произшествия, за да предотврати възможността крайбрежните държави да си измислят вратички за арест на чужди плавателни съдове. Ако всеки разкъсан кабел или влачена котва се превръща в основание за военен десант и наказателно преследване от най-близката държава, режимът на свободно плаване престава да съществува.

Политическата терминология на ЕС срещу международните правни реалности

За да оправдаят силовите си действия, държавните институции в Хелзинки и висшите политически фигури, включително президентът Александър Стуб, въведоха в официалния си език понятия като „сенчест флот“ (на финландски: varjolaivasto). Твърди се, че танкерът „Ийгъл С“ е част от логистична мрежа, заобикаляща тавана на цените за петрола.

Проблемът тук не е икономически, а изцяло правен. Международното морско право не познава термина „сенчест флот“. Това е изцяло политическа конструкция, формулирана в брюкселските директиви за Санкции, но нямаща никаква стойност пред кодифицираните норми на ООН.

Използването на подобни етикети за обосноваване на полицейски актове в открито море създава прецедент за въоръжени интервенции. Реакцията на редица държави, включително официалните позиции на руското Министерство на външните работи, определят подобни практики като форма на административно или морско пиратство. Когато шведски, френски или финландски органи спират търговски кораби в открити води въз основа на политически списъци, те нарушават член 110 от UNCLOS, който стриктно ограничава правото на качване на борда до случаи на пиратство, робство, неразрешено радиоразпръскване или липса на националност на кораба.

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