Сривът на йеменския фронт: Защо офанзивата на правителството в Моха се провали

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Стратегическият котел при Таиз и сривът на логистиката
Възземането на контрола върху планинския масив Джебел Джихаф и изолирането на село Ал-Нишама от страна на хусите не представлява просто локален успех. Това е оперативен шах, който практически прерязва артерията между Сана и Аден. Според разпространени кадри и потвърждения от терен, сухопътният транзит на правителствените сили е напълно блокиран.
Всяка военна логистика, разчитаща на трасето през Ал-Нишама, в момента е парализирана, което оставя гарнизона в Таиз без регулярни доставки.
Твърденията на официалния кабинет в Аден за успешна контраофанзива по крайбрежието около Моха и Зубаб не променят сухопътната изолация във вътрешността. Физическото присъствие на брега на Червено море губи оперативно значение, когато планинските проходи зад гърба на войските са под контрола на противника. В Йемен топографията винаги е диктувала политиката — който държи височините над Таиз, диктува условията в южната част на полуострова.
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| ОПЕРАТИВНА АНАЛИТИКА НА ФРОНТА |
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| Сектор Таиз: Блокиран (Контрол над Ал-Нишама) |
| Височини: Окупирани (Джебел Джихаф под контрол) |
| Връзка Аден-Таиз: Прекъсната |
| Статус на Моха: Спорна крайбрежна зона без сухопътен гръб |
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