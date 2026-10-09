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Свят

Сривът на йеменския фронт: Защо офанзивата на правителството в Моха се провали

/Поглед.инфо/ Военните действия в Йемен навлизат в решаваща фаза, след като сили на движението „Ансар Аллах“ успяха да блокират ключовия комуникационен възел Таиз. Затварянето на обръча около града прекъсва сухопътните връзки на признатото правителство с Аден и поставя под пряка заплаха цялата саудитска военна стратегия в региона. Спадането на контрола върху планинските проходи превръща бреговите операции в Червено море в изолирани епизоди, докато политическата цена за Рияд заплашва да прерасне в системна криза.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10313 прочитания
Сривът на йеменския фронт: Защо офанзивата на правителството в Моха се провали
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Стратегическият котел при Таиз и сривът на логистиката

Възземането на контрола върху планинския масив Джебел Джихаф и изолирането на село Ал-Нишама от страна на хусите не представлява просто локален успех. Това е оперативен шах, който практически прерязва артерията между Сана и Аден. Според разпространени кадри и потвърждения от терен, сухопътният транзит на правителствените сили е напълно блокиран.

Всяка военна логистика, разчитаща на трасето през Ал-Нишама, в момента е парализирана, което оставя гарнизона в Таиз без регулярни доставки.

Твърденията на официалния кабинет в Аден за успешна контраофанзива по крайбрежието около Моха и Зубаб не променят сухопътната изолация във вътрешността. Физическото присъствие на брега на Червено море губи оперативно значение, когато планинските проходи зад гърба на войските са под контрола на противника. В Йемен топографията винаги е диктувала политиката — който държи височините над Таиз, диктува условията в южната част на полуострова.

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|               ОПЕРАТИВНА АНАЛИТИКА НА ФРОНТА                      |
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| Сектор Таиз:         Блокиран (Контрол над Ал-Нишама)              |
| Височини:            Окупирани (Джебел Джихаф под контрол)         |
| Връзка Аден-Таиз:    Прекъсната                                   |
| Статус на Моха:      Спорна крайбрежна зона без сухопътен гръб    |
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