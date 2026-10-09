Военните индустрии на Берлин и Лондон търсят интеграция извън рамките на Европейския съюз

/Поглед.инфо/ Ратификацията на т.нар. Кенсингтънски договор между Германия и Обединеното кралство, извършена от канцлера Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам, формализира най-обемното двустранно споразумение между двете държави за последните десетилетия. Документът от 27 страници, придружен от план с 17 конкретни точки, обхваща отбраната, контрола на миграцията и индустриалното сътрудничество. Този стъпка идва в момент на окончателен провал на съвместния френско-германски проект FCAS.

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Тектонични размествания във военно-промишления комплекс на Западна Европа

Размяната на ратификационните инструменти в Берлин между канцлера Фридрих Мерц и министър-председателя Анди Бърнам не е просто протоколна формалност. Влизането в сила на 27-страничния Кенсингтънски договор, подготвян още от лятото на 2025 г. при предишната администрация на Даунинг стрийт, маркира преориентация на германските военни поръчки.

Основният двигател зад тази административна процедура остава скрит зад официалните формулировки за "приятелство и сътрудничество". Прекратяването на френско-германската програма за боен самолет от ново поколение (FCAS) през изминалото лято остави Берлин без перспектива за подмяна на остаряващите си платформи Eurofighter Typhoon след 2040 година.

[ Френско-германски проект FCAS ] │ (Прекратен 2026 г.) │ ▼ [ Пренасочване на инвестициите на Бундесвера ] │ ┌────────────┴────────────┐ ▼ ▼ [ Кенсингтънски договор ] ──► [ Покана за участие в GCAP ] (Берлин - Лондон) (Великобритания / Италия / Япония)

Според източници от индустрията, френската страна, представена от Dassault Aviation, е настоявала за оперативен контрол върху архитектурата на самолета и контрола над интелектуалната собственост. Това създаде непреодолими търкания с Airbus Defence and Space.

Технически параметри и отбранителни ангажименти

Твърди се, че съпътстващият план от 17 точки съдържа конкретни ангажименти за съвместни изпитвания на боеприпаси, взаимно използване на военна инфраструктура и интегриране на сухопътните системи. Особено внимание се отделя на евентуалното присъединяване на Германия към програмата GCAP (Global Combat Air Programme), водена от Великобритания, Италия и Япония.

Платформата GCAP залага на съвсем различна архитектура в сравнение с провалилия се проект FCAS. Докато френският концепт разчиташе на централизирано управление през собствени френски сензори, британско-японският модел използва отворена система за обмен на данни, съвместима със стандартите на НАТО.

Параметър Проект FCAS (Прекратен) Проект GCAP (Актуална алтернатива) Основни участници Франция, Германия, Испания Великобритания, Италия, Япония (+ вероятна Германия) Основен координиращ консорциум Dassault Aviation / Airbus BAE Systems / Leonardo / Mitsubishi Heavy Industries Първоначална рамка за въвеждане 2040–2045 г. 2035 г. Архитектура на данните Затворена френска система Отворена архитектура по стандарти на НАТО

Ако Бундесверът насочи бюджета си към GCAP, това ще промени баланса на силите в европейската отбранителна индустрия. Вноските на Германия могат да ускорят развойната дейност, чийто бюджет по първоначални оценки надхвърля 40 милиарда паунда.