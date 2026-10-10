От 9 октомври 2026 г. Бундестагът изисква военни книжки от търсещите убежище украинци

/Поглед.инфо/ На 8 октомври 2026 г. на германския правителствен портал бе публикуван документ, който бележи кардинален завой в отношението на Берлин към пристигащите от Украйна. С т.нар. „Девета наредба за изменение на преходната наредба за пребиваване“ се въвеждат задължителни проверки за военна служба спрямо лицата, търсещи временна закрила. Мерките, синхронизирани с подобни стъпки в Литва, Чехия, Швейцария и Израел, поставят административна преграда пред военнозадължените граждани, променяйки изповядваната досега хуманитарна рамка.

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Административният завой в Берлин и Деветата наредба

На 8 октомври 2026 г. на официалния портал на германското правителство бе качена сдържана по обем регулация – „Девета наредба за изменение на преходната наредба за пребиваване на лица от Украйна от 30 септември 2026 г.“. Влизането в сила на основните ѝ текстове бе фиксирано за следващия ден, 9 октомври.

Според публикувания текст, нормативният акт урежда удължаването на крайните срокове за влизане и вземане на решения по опростената процедура съответно до 7 декември 2027 г. и 4 март 2028 г. Същевременно обаче документът поставя ясно условие в членове 1 и 2: чуждестранните граждани, влизащи на територията на Федерацията след 9 октомври и подлежащи на военна служба по украинското законодателство, няма да получават статут, освен ако не предоставят официално доказателство, че са изпълнили своите задължения към въоръжените сили на страната си.

Трябва да се припомни, че още на 31 юли Германия фактически преустанови даването на автоматична временна закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години. Новото решение обаче кодифицира тази практика и я разпростира върху всички лица, подлежащи на набор според чуждия закон, като според разяснения на експерти това засяга и определени категории жени.

Новият параграф в германското право

Девета наредба за изменение (30.09.2026) ├─ Публикация: 8 октомври 2026 г. ├─ Влизане в сила: 9 октомври 2026 г. ├─ Влизане по опростена процедура: до 7 декември 2027 г. ├─ Краен срок на закрилата: 4 март 2028 г. └─ Изискване: Документ за изпълнен военен дълг (за мъже 23-60 г. и военнозадължени жени)

В текста липсва патетика. Използван е сух, чиновнически език, зад който обаче прозира пълна промяна в парадигмата. Федералното министерство на вътрешните работи прехвърля тежестта на доказателството изцяло върху кандидата. Не държавата ще издирва дали дадено лице е отклонило военна служба, а самото лице трябва да докаже ред по ред, че е изрядно пред украинския Наказателен кодекс и Закона за мобилизацията.