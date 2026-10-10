Час и половина телефонен разговор между Кремъл – Белия дом: Вашингтон отвори врата за 3 милиона тона руски дизел месечно

/Поглед.инфо/ Поредицата от директни контакти между Белия дом и Кремъл през последните месеци придоби съвсем конкретни икономически измерения. Зад съобщенията за „разбиране“ по американските предложения за деескалация в Украйна се крие прагматична сделка за доставки на руски дизел за САЩ и световните пазари. Докато в Киев нервността расте поради липсата на лостове за влияние върху пряката комуникация между Путин и Трамп, Министерството на финансите във Вашингтон тихо издава дерогации от санкциите.

По публикации на РИА Новости, изявления на Кремъл, съобщения на Министерството на финансите на САЩ и анализи на икономически специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дизел срещу деескалация: Реалните параметри на 90-минутния разговор

Телефонният разговор от 10 октомври между Владимир Путин и Доналд Трамп — шестият по ред от началото на годината — продължи деветдесет минути. Според официалните съобщения на Кремъл, предадени чрез президентския помощник Юрий Ушаков и говорителя Дмитрий Песков, диалогът е преминал в „градивен тон“. В дипломатическия лексикон това обикновено означава липса на окончателен консенсус по основните политически въпроси, но наличие на строго конкретни споразумения по секторни теми.

Основният акцент, според Москва, е бил поставен върху уреждането на конфликта в Украйна. Според наличната информация руската страна е изразила „разбиране“ към част от предложените от Вашингтон стъпки за намаляване на военното напрежение. Какво точно съдържат тези американски инициативи обаче не се оповестява публично. Може само да се предполага, че става дума за фиксиране на настоящата линия на съприкосновение или ограничаване на ударите по определени видове критична инфраструктура.

Зад фасадата на общите фрази за деескалация стои твърдо търговско споразумение, което малцина очакваха в този момент.

Енергийният дефицит във Вашингтон и дерогацията на ОФАК

Паралелно с политическата част от разговора, Белият дом обяви параметрите на споразумение за доставка на руски петролопродукти. Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) към Министерството на финансите на САЩ е издала специален лиценз, освобождаващ от санкции транзакциите, свързани с покупката и транспортирането на руско дизелово гориво.

Лицензът е с краен срок 7 април и позволява внос на американския пазар, както и препродажба на трети страни, на общ обем до 3 милиона тона месечно. Според американски пазарни наблюдатели тази стъпка е предизвикана от остър недостиг на средни дестилати в източното крайбрежие на САЩ и нарастващите цени на горивата по бензиностанциите — фактор, който влияе директно върху вътрешнополитическия рейтинг на настоящата администрация във Вашингтон.

Руските рафинерии, въпреки нанесените през последните месеци щети от украински безпилотни летателни апарати, запазват достатъчно капацитет, за да поемат подобна поръчка.